Carringtonová je najúspešnejším novozélandským športovcom v histórii, na olympiáde v Tokiu si vypádlovala tretie zlato

5.8.2021 - Novozélandská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Lisa Carringtonová si vo štvrtkovom finále disciplíny K1 na 500 m po dominantnom výkone vybojovala zlatú medailu - už tretiu na olympijských hrách v japonskom Tokiu.Na druhom mieste sa s mankom 0,639 s umiestnila Maďarka Tamara Csipesová, na bronzovú priečku dosiahla Dánka Emma Jörgensenová (+1,557 s).„Keď sa do niečoho pustíte, je to obrovská úloha. Myslieť si, že to môžete dokázať, vám naženie strach, ale preto som sa snažila robiť všetko najlepšie, ako som vedela. Neskutočne som trénovala a veľmi tvrdo pracovala. Je úžasné, že to dokážeme zvládnuť,“ uviedla 32-ročná Carringtonová na oficiálnom webe OH 2020.Carringtonová predtým triumfovala v K1 aj na dvojstovke a spoločne s Caitlin Regalovou v K2 na 500 m, pričom na polkilometrovej trati sa v Tokiu predstaví ešte v „káštvorke“.V súčte s predchádzajúcimi dvomi OH v Riu de Janeiro 2016 a Londýne 2012 má Carringtonová na konte dovedna päť zlatých a jednu bronzovú medailu, čo z nej robí najdekorovanejšieho novozélandského športovca v olympijskej histórii.Prekonala tak doterajších rekordérov - „vodákov“ Iana Fergusona a Paula MacDonalda spoločne s reprezentantom v jazdectve Markom Toddom, ktorí získali po päť olympijských kovov.