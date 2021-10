Úradník vyhral premiérové majstrovstvá Slovenska v chôdzi na 35 km

Miroslav Úradník vyhral v nedeľu v Banskej Bystrici premiérové majstrovstvá Slovenska v chôdzi na 35 km výkonom 2:37:32 h.



Zaradil sa na štvrtú priečku v slovenských historických tabuľkách za Mateja Tótha (2:30:34 h/2015), Pavla Szikoru (2:33:55 h/1987) a Petra Tichého st. (2:35:37 h/1994). Preteky na 35 km sú nová disciplína v súťažnom programe vrcholných šampionátov, ktorá nahradila doterajšiu päťdesiatku. Limity na budúcoročné vrcholy, MS v Eugene a ME v Mníchove sú veľmi prísne – 2:33:00 a 2:35:30 h. Informoval portál atletika.sk.



"Išiel som na dobrý pocit: snažil som sa koncentrovať sa na pohyb, správne dýchanie a držať si tempo 4:30 – 4:35 na kilometer. Na preteky som sa špeciálne nepripravoval, až do piatku som bol na sústredení na Štrbskom Plese a len od stredy som trochu zvoľnil. Na trati som nebojoval so žiadnou krízou, zvolené tempo mi sadlo a až v posledných piatich kilometroch som trochu pritlačil. Vyhecoval ma Maťo Tóth a zrýchlil som až na 4:14 min/km. Priznám sa, nečakal som taký výkon, preto som nadmieru spokojný. Cítim však, že ešte mám rezervy – minimálne na limit 2:35:30 h na ME si trúfam. Chcem sa venovať obom chodeckým disciplínam," povedal.

Úradník v Banskej Bystrici zdolal oboch českých olympionikov – päťdesiatkárov Lukáša Gdulu i Víta Hlaváča. Zverenec Mateja Spišiaka si vybojoval svoj siedmy slovenský titul v kariére (2018 – 20 km, 2019 – 10 km, 2020 – 5000 m v hale, 10 km, 20 000 m, 2021 – 10 km, 35 km). Striebro v rámci M-SR si vybojoval Dominik Černý z Dukly (2:51:41).



Titul majsterky SR na 35 km si vybojovala celkovo tretia v súťaži žien Hana Burzalová z dubnického Spartaka (3:08:43) pred Emou Hačundovou (3:18:58). Preteky vyhrala Češka Tereza Ďurdiaková výkonom 2:51:50 h pred maďarskou reprezentantkou Viktóriou Madarászovou (2:52:21), pričom obe chodkyne splnili limity na ME 2022 v Mníchove (2:55:00) i MS 2022 v Eugene (2:54:00).

výsledky:



muži, 35 km:

1. Miroslav Úradník (SR/ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 2:37:32 h,

2. Vít Hlaváč (ČR) 2:45:25,

3. Dominik Černý (SR/ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 2:51:41,

4. Lukáš Gdula (ČR)2:53:16, 5. Dávid Tokodi (Maď.) 2:53:54,

6. Jaromír Morávek (ČR) 2:54:30



M-SR:

1. Úradník 2:37:32 h,

2. Černý 2:51:41, ďalší nedokončili



ženy, 35 km:

1. Tereza Ďurdiaková (ČR) 2:51:50,

2. Viktória Madarászová (Maď.) 2:52:21,

3. Hana Burzalová (SR/Spartak Dubnica n/V.) 3:08:43



M-SR:

1. Burzalová 3:08:43,

2. Ema Hačundová (MŠK Borský Mikuláš) 3:18:58, ďalšie nedokončili