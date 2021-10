Miroslav Stoch po dvoch rokoch prelomil streleckú smolu, gól do siete Slavie neoslavolva

Krásne privítanie od slavistov

Stoch je stále nadštandardný hráč

17.10.2021 - Slovenský futbalista Miroslav Stoch sa naposledy predtým objavil v pražskom Edene pred dvoma rokmi, keď oslavoval titul so Slaviou. V sobotu bol na rovnakom mieste už ako hráč Liberca a svoj návrat okorenil gólom. Bol však jediný v podaní hosťujúceho tímu FC Slovan Liberec, ktorý u majstra prehral v 11. kole českej najvyššej súťaže 1:3.Stroch sa dostal na trávnik v 68. min ako striedajúci hráč a už o päť minút neskôr skóroval. Nabehol si na prihrávku Filipa Havelku z pravej strany, loptu spracoval na hranici šestnástky, trochu ju ešte potiahol a pravačkou vystrelil k bližšej žrdi.Stoch znížil náskok Slavie na 1:2, ale domáci pridali ešte poisťovací tretí gól, ktorý strelil Nigérijčan Peter Olayinka. Okrem Stocha sa predstavil v drese Liberca aj Martin Koscelník, odohral 84 minút. V tíme Slavie absolvoval na krídle Ivan Schranz 75 minút a Jakub Hromada v obrane 64 minút. Schranz nebodoval, ale videl žltú kartu. Stoch sa po svojom góle príliš neradoval, skôr zdvihol ruky k tribúnam na znak ospravedlnenia."Brankár Slavie 'Koli' určite bude tvrdiť, že moju strelu pustil naschvál, poznám ho. Samozrejme, robím si žarty. Gól som nestrelil odvtedy, čo som odišiel zo Slavie. Bohužiaľ, k lepšiemu výsledku nám to nepomohlo. Radosť je teda len čiastočná, že som po dvoch rokoch prelomil streleckú smolu," vyhlásil Stoch na webe iDnes.cz a ďalej pokračoval: "Privítanie od slavistov bolo krásne. Máme skvelý vzťah, veľmi si to vážim."Tréner Slavie Jindřich Trpišovský pozná Stocha veľmi dobre. V sezóne 2018/2019 ako hráč Slavie Praha v 33 zápasoch bol pri 23 góloch "zošívaných". Dvanásť ich sám strelil a pridal 11 asistencií. "Keď som videl, že Miňo sa chystá nastúpiť, nebol som z toho nadšený. Tušil som, že bude nebezpečný a aj to potvrdil. Nepamätám si hráča, ktorý by ako stredopoliar bol pri 20 góloch v jednej sezóne. Stoch je pre českú ligu stále nadštandardný hráč. Niekoľkokrát sme koketovali s jeho návratom, ale ani raz to nevyšlo," povedal Trpišovský na adresu Stocha.Tridsaťjedenročného Stocha, ktorý sa predstavil po druhý raz vo farbách nového klubu v aktuálnej sezóne Fortuna ligy, zhodnotil aj tréner Liberca Luboš Kozel. "Gól mu prajem, ale potrebujeme, aby sa dostal do lepšej fyzickej kondície. Počas leta sa pripravoval s Motorletom a to nie je tréning na úrovni prvej ligy," uviedol Kozel. Jeho tím je v tabuľke až trinásty s ôsmimi bodmi po 11 zápasoch. Liberec strelil iba 7 gólov, najmenej zo všetkých 16 účastníkov najvyššej súťaže. Stochove góly teda potrebuje ako soľ. "Cítim, že sa do toho dostávam. Pomohla mi reprezentačná pauza, trochu som potrénoval," dodal Stoch na webe iDnes.cz.