29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Úrady práce doplatia zamestnávateľom Prvú pomoc za mesiace júl a september. Rozhodlo o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Výška pomoci sa tak zvýši o jednu štvrtinu, a to do maximálnej výšky pomoci 1 100 eur na zamestnanca v opatrení 1 a 880 eur na zamestnanca v opatrení 3A," uviedla v tlačovej správe Marianna Šebová Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú za mesiace júl a september na základe zverejnených výkazov pomoc vo výške 80 percent z náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi.„Schválené uznesenie vlády SR umožňuje vyplácať pomoc až do výšky 100 percent z náhrady mzdy vyplatenej zamestnancovi, ktorá však nesmie prekročiť 80 percent z priemerného zárobku zamestnanca za posledný štvrťrok," vysvetlila Šebová.Zamestnávateľom, ktorí zaslali výkaz za mesiac júl, doplatok vyplatí príslušný úrad práce automaticky do konca novembra.Zamestnávateľom, ktorí už zaslali výkaz za mesiac september alebo ho zašlú do zverejnenia nového výkazu, doplatok vyplatí príslušný úrad práce tiež automaticky do konca novembra.O výške doplatku budú informovaní oznámením do elektronickej schránky. Výkazy za september je možné zasielať elektronicky do konca novembra. „Nový výkaz za mesiac september a výkaz za mesiac október zverejní ministerstvo práce v priebehu budúceho týždňa. Výkazy za mesiac október budú môcť zamestnávatelia zasielať elektronicky do konca decembra," dodala Šebová.K uvedenej zmene pristupuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny SR na základe opakovaného upozornenia Aliancie priemyselných zväzov a dopravy a Jozefa Mihála . Ku dnešnému dňu sa doplatky týkajú 4 034 zamestnávateľov.„Táto zmena sa netýka opatrení 2 a 4, kde sa vyplácajú fixné sumy príspevkov. Netýka sa ani opatrenia 1 a 3a za mesiac august, za ktorý sa v súlade s uznesením vlády SR pomoc nevypláca," uzavrela Šebová.