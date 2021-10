Výdavkové limity sa musia zaviesť do praxe čo najskôr, upozorňujú ekonómovia

Sulík: Dohoda je na dosah

Rozdielne názory Matoviča a SaS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Zavedenie výdavkových limitov do praxe by mali zabrániť nadmernému míňaniu v dobrých časoch a umožniť tvorbu rezerv na zlé časy.Finanční ekonómovia preto vyzývajú súčasnú vládu, aby urýchlene uzatvorili dohodu o prijatí ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a zákona o výdavkových limitoch. Ako po skončení Konferencie o budúcnosti Európy (KOBE) vo štvrtok povedal riaditeľ Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií Juraj Valachy , výdavkové limity majú potenciál zmeniť stav zlých verejných financií.Podľa Valachyho je potrebné sa pripraviť na horšie časy a výdavkové limity dávajú Slovensku priestor v zlých časoch šetriť a v dobrých podporiť ekonomiku. Podľa jeho názoru by mali byť výdavkové limity ukotvené v ústavnom zákone, pretože ich zatiaľ nie je možné uplatňovať v praxi.Člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Juraj Kotian zastáva názor, že by mali byť výdavkové limity v zákone.Bývalý predseda rozpočtovej rady Ivan Šramko vyzval súčasnú vládu, aby novelu urýchlene dotiahli do úspešného konca. Ide totiž podľa neho o dôležitý operatívny nástroj na zastabilizovanie verejných financií. Podľa Šramka by politici mali odložiť svoje konflikty, ktoré v tejto téme sú, a mali by nájsť kompromis.Ako však na dopoludňajšej tlačovej konferencii povedal minister hospodárstva Richard Sulík SaS ), vzájomné postoje sa pri tejto téme zblížili a dohoda je na dosah, no je otázne, či v konečnom dôsledku bude vôľa na kompromis.Štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec potvrdil, že rokovania s rezortom financií pokračujú a sú veľmi intenzívne. No bližšie informácie nechcel poskytnúť, pokiaľ nie je dohoda definitívna. Sulík zároveň doplnil, že pre ich stranu je daňová brzda stále dôležitá.Parlament návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti presúva už od decembra minulého roka. Problémom sú rozdielne názory rezortu financií a strany Sloboda a Solidarita, čo má zákon obsahovať.Strana SaS totiž už dlhšie hovorí, že novelu ústavného zákona podporí len vtedy, ak bude súčasťou dohody o dlhovej brzde aj dohoda o daňovej brzde. Docieliť chcú, aby sa nezvyšovali daňovo-odvodové príjmy štátu. Teda, aby ľudia nemuseli platiť čoraz vyššie dane a odvody. Avšak podľa rezortu financií daňová brzda do novely ústavného zákona nepatrí.