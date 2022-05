Úrady práce už odídencom z Ukrajiny pomoc v hmotnej núdzi nevyplatia, peniaze prídu od medzinárodných organizácií

Dospelý človek dostane 80 eur

Podpora potrvá tri mesiace

30.5.2022 (Webnoviny.sk) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili posledné dávky v hmotnej núdzi odídencom z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska. Od júna peniaze odídencom vyplatia štyri medzinárodné organizácie.Ide o Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM) . V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Počas marca a apríla sa na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny obrátilo 22,3 tisíca odídencov z Ukrajiny so statusom dočasného útočiska so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi.Úrady práce im za uvedené obdobie poslali celkovo takmer 5 miliónov eur. Za máj už budú túto pomoc v júni vyplácať medzinárodné organizácie.Okrem terajších poberateľov pomoci v hmotnej núdzi budú spomínané organizácie poskytovať podporu aj novým žiadateľom.Výška podpory pre jednotlivca bude 80 eur. Dieťa vo veku do 3 rokov bude mať nárok na pomoc vo výške 160 eur a dieťa vo veku 3 až 18 rokov 60 eur.Konkrétna výška podpory závisí od počtu a veku členov domácnosti. Maximálna suma podpory bude 380 eur mesačne. Zdravotne postihnutým osobám môže dodatočne finančne pomôcť aj UNICEF alebo Medzinárodná organizácia pre migráciu.Podľa predbežných odhadov podporia približne 500 detí a asi 400 dospelých so zdravotným postihnutím. Finančná podpora odídencom zo strany menovaných organizácií je v súčasnosti nastavená na tri mesiace ako krátkodobý podporný nástroj slovenskej vláde.