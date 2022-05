USA podľa Bidena nedodajú Ukrajine rakety, ktoré by mohli zasiahnuť Rusko. Rozumné rozhodnutie, reagoval Medvedev

30.5.2022 - Americký prezident Joe Biden povedal, že Spojené štáty neplánujú poslať Ukrajine systémy rakiet s dlhým doletom. Vyjadril sa tak v čase, keď sa objavili správy o zvažovaní takéhoto kroku.USA nepošlú Ukrajine „raketové systémy, ktoré môžu zasiahnuť Rusko,“ povedal Biden novinárom v pondelok v Bielom dome.Podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska Dmitrij Medvedev na Bidenovo vyjadrenie reagoval s tým, že je to „rozumné“ rozhodnutie.„V opačnom prípade, ak budú naše mestá napadnuté, ruské ozbrojené sily by splnili hrozbu a zasiahli by centrá, kde sa prijímajú takéto kriminálne rozhodnutia,“ povedal Medvedev s tým, že nie všetky takéto centrá sú v Kyjeve a ďalej to nemusí vysvetľovať.