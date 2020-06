Úrady práce vyplatili už viac ako 300 miliónov eur na podporu udržania zamestnanosti

Státisíce ľudí neprišli o prácu

Paušálne príspevky pri poklese tržieb

dodal rezort.

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Za máj tohto roka vyplatili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny žiadateľom o príspevky prvej pomoci už viac ako 61 miliónov eur. Spolu s marcovými a aprílovými príspevkami tak odišlo na podporu udržania pracovných miest, činnosti samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a zamestnancom bez príjmu cez 310 miliónov eur."Vďaka príspevkom na mzdy zamestnancov sme podporili udržanie pracovných miest už takmer 833-tisíc ľudí," uvádza sa v tlačovej správe ministerstva práce a sociálnych vecí Podmienkou pre získanie peňažnej pomoci je totiž záväzok zamestnávateľa, že neprepustí podporeného zamestnanca dva mesiace po získaní príspevku.Pri opakovanej pomoci na toho istého zamestnanca sa tak udržanie pracovnej pozície môže predĺžiť až do konca septembra.Na podporu činnosti SZČO vyplatili úrady práce už cez 47 miliónov eur. SZČO žiadajú najmä o paušálne príspevky pri poklese tržieb. "Cez opatrenie 2 odoslali úrady 108 729 platieb," tvrdí rezort práce a sociálnych vecí. O príspevok pre SZČO bez príjmu požiadalo 30 154 osôb.Zamestnávatelia aj SZČO môžu podľa ministerstva práce ešte stále zasielať úradom práce výkazy, resp. žiadosti s výkazmi za máj. SZČO ich môžu v rámci opatrenia 2 poslať najneskôr do 30. júna tohto roka.Zamestnávatelia, ktorí žiadajú o pomoc v rámci opatrenia 1 a 3 (3A, 3B), tak môžu urobiť najneskôr do 31. júla tohto roka."Úrady práce však od zamestnávateľov prijímajú do konca júna aj žiadosti a výkazy v rámci opatrenia 1 a 3 (3A, 3B) za mesiac apríl,"