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25. septembra 2026

Urban Rusnák pre SITA: Slovensko a Maďarsko sú pri dovoze ruských energií karpatskou anomáliou


Tagy: Ceny plynu Ceny ropy Dovoz Ruské energie

Hoci MOL podľa Urbana Rusnáka nakupuje ruskú ropu s výrazným diskontom, slovenskí motoristi túto cenovú výhodu na čerpacích staniciach nevidia. Slovensko a Maďarsko sa pri dovoze ruských ...



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urban rusnak 1 676x380 25.9.2026 (SITA.sk) - Hoci MOL podľa Urbana Rusnáka nakupuje ruskú ropu s výrazným diskontom, slovenskí motoristi túto cenovú výhodu na čerpacích staniciach nevidia.


Slovensko a Maďarsko sa pri dovoze ruských energetických surovín správajú opačne ako väčšina ostatných európskych krajín. Bývalý generálny tajomník Energetickej charty a niekdajší veľvyslanec pre energetickú bezpečnosť Urban Rusnák to označil za „karpatskú anomáliu“. Uviedol to v relácii Okno do sveta na webe sita.sk, ktorú moderuje bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský.

„Zaujímavé je to, že to správanie sa Slovenska a Maďarska z hľadiska importu ruskej ropy a plynu je také protichodné oproti tomu, čo robí zvyšok Európy. Volám to, že máme tu takú karpatskú anomáliu. Kým väčšina krajín Európy sa vyväzuje z ruských palív, Slovensko a Maďarsko v tom pokračujú,“ povedal Rusnák. Maďarsko podľa neho dokonca výrazne zvýšilo podiel ruskej ropy na spracovanie.

Nákup ruskej ropy s výrazným diskontom


Za pokračujúcim dovozom vidí najmä ekonomické dôvody. MOL podľa Rusnáka nakupuje ruskú ropu s výrazným diskontom, zároveň však preberá riziko spojené s jej prepravou cez Ukrajinu. Slovnaft pritom podľa neho nenakupuje ropu samostatne, ale funguje ako integrovaná súčasť skupiny MOL.

Rusnák upozornil, že cenovú výhodu z nákupu ruskej ropy slovenský spotrebiteľ priamo nepociťuje. „Prečo kupovať niečo draho, keď môžeme kupovať niečo lacno? Ale my to nevidíme na čerpacích staniciach. My to nevidíme ako občania SR, tento diskont, táto zľava, ktorú spracuje MOL a Slovnaft, takže tú my nevidíme vo svojich peňaženkách ani na čerpacích staniciach,“ skonštatoval.

Podobné to je aj pri zemnom plyne


Podobnú situáciu vidí Rusnák aj pri zemnom plyne. Kontrakt s Gazpromom, ktorý má zabezpečovať dodávku plynu pre SPP na slovenskú hranicu, označil z pohľadu podmienok dodávky za výhodný. Plyn v súčasnosti podľa neho prúdi cez TurkStream, Srbsko a Maďarsko až na slovenskú hranicu.

Výhodné podmienky dodávky však podľa Rusnáka neznamenajú, že slovenskí spotrebitelia platia za plyn nižšiu cenu ako inde v Európe. Poukázal pritom na reguláciu cien a ich časový posun. „Kvôli tomu, že máme regulované ceny a tie ceny vstupujú do systému s časovým oneskorením, tak my vlastne v situácii, keď ceny rastú, platíme menej. V situácii, keď ceny klesnú, platíme viacej,“ vysvetlil.

Rusnák preto pri otázke, či sú ruská ropa a plyn pre Slovensko lacnejšie, odmieta jednoduchú odpoveď. „Otázka nie je, či je lacnejšie, ale pre koho? Pre konečného spotrebiteľa nie,“ skonštatoval Urban Rusnák.

Celý rozhovor s Urbanom Rusnákom





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Zdroj: SITA.sk - Urban Rusnák pre SITA: Slovensko a Maďarsko sú pri dovoze ruských energií karpatskou anomáliou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny plynu Ceny ropy Dovoz Ruské energie
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