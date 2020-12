Urobte si radosť novým autom, ŠKODA ponúka bonus a výbavu navyše až pre 7 modelov

Akčné modely JOY zahŕňajú sedem rôznych modelov značky ŠKODA, ktoré si môžu zákazníci kúpiť s výhodným bonusom



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.12.2020 (Webnoviny.sk) -Akčný bonus v rámci ponuky JOY prináša zvýhodnenie pre modely FABIA, SCALA, KAMIQ, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ a SUPERB. Dosahuje výšku od 1 200 až do 2 600 eur podľa zvoleného modelu. Čo však poteší naviac, je pridaná komfortná i bezpečnostná výbava v modeloch JOY či JOY PLUS, ktorá by inak zákazníka vyšla na rádovo stovky eur.Vďaka výbave navyše, ktorú obsahujú modely v rámci akčnej ponuky JOY, tak možno v prípade modelu FABIA JOY získať zadnú parkovaciu kameru, tempomat, funkciu SmartLink, či vyhrievané predné sedadlá. SCALA JOY ponúkne bezkľúčovým systém KESSY, LED hlavné svetlomety, Full LED zadné svetlá, zadnú parkovaciu kameru, vyhrievané sedadlá či bezdrôtový SmartLink. KAMIQ JOY poteší bezkľúčovým systémom KESSY, elektricky ovládaným vekom batožinového priestoru, bezdrôtovým SmartLinkom či zadnou parkovacou kamerou, LED hlavnými svetlami a vyhrievanými prednými sedadlami. KAROQ JOY a KODIAQ JOY prichádza s KESSY FULL systémom, zadnou parkovacou kamerou, bezdrôtovým SmartLinkom, vyhrievanými prednými sedadlami a funkciou LIGHT and RAIN ASSIST. Vlajková loď SUPERB JOY zasa získava v základe elektrické otváranie batožinového priestoru, adaptívny tempomat do 210 km/h, virtuálny kokpit, elektricky ovládané sedadlo vodiča, navigačný systém Amundsen či zadnú parkovaciu kameru. S výbavou JOY PLUS sa výpočet základnej výbavy ešte rozširuje.Všetky modely JOY zároveň svojim majiteľom garantujú pohodlie a bezpečnosť na cestách vďaka doživotnej garancii Mobility Premium . Tá poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy, odtiahnutie vozidla, prípadne služby ako sú náhradná doprava, požičanie náhradného vozidla či ubytovanie pre posádku. S predĺženou zárukou na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov tak prinášajú bezstarostnú jazdu na dlhý čas.Všetky detailné informácie sú k dispozícii na stránke akčných modelov JOY A JOY PLUS alebo priamo u autorizovaných predajcov značky ŠKODA.Informačný servis