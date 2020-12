V kauze obvineného policajného exprezidenta Lučanského konštatoval súd „korupčný strom”

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.12.2020 - Orgány činné v trestnom konaní narazili v kauze Judáš, kde je obvinený bývalý policajný prezident Milan Lučanský alebo funkcionári Slovenskej informačnej služby (SIS) na „korupčný strom”.Ako ďalej uvádza Denník N , pri vzatí obvinených do väzby to konštatoval Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Systém korupcie podľa súdu udržiavali pri živote všetci zúčastnení, teda policajti, prokurátori, sudcovia, príslušníci rôznych štátnych orgánov s výrazným pričinením „nezdravého podnikateľského prostredia”. Motiváciou bol v tomto prípade finančný prospech.„Ak je pravdou, čo tvrdí vyšetrovateľ v uznesení o vznesení obvinenia, súd konštatuje obludnosť zistení,” cituje denník. Súd zároveň podľa denníka zdôrazňuje, že na trestnú činnosť obvinených existuje viacero svedeckých výpovedí a za výpoveďami spolupracujúcich obvinených nevidí motív pomsty, ako to tvrdia obvinení.