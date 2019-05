Úrodu na trnavskej tabuli ohrozuje nepriaznivé počasie aj hraboše

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. mája (TASR) - O tohtoročnej úrode na trnavskej tabuli rozhodne nielen ďalší vývoj počasia, ale aj hraboše ukrývajúce sa v repke a obilninách. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Informovala, že trnavskí poľnohospodári nemajú priaznivú jar. Akútny nedostatok zrážok, silný vietor a na toto ročné obdobie neobvykle vysoké teploty ohrozujú vzchádzajúcu úrodu poľnohospodárskych plodín.," priblížila.Poľnohospodári sa podľa nej snažili zachytiť čo najviac zostávajúcej zimnej vlahy v pôde, a preto už koncom februára siali jačmene, začiatkom marca cukrovú repu, hneď na to kukuricu, slnečnicu, hrach a strukoviny. Neobvykle skoro pustili aj závlahy na zeleninu." povedal predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Trnave Oliver Šiatkovský.Nedostatok zrážok potvrdzujú viacerí poľnohospodári z Trnavského kraja. Napríklad v Maduniciach napršalo v marci a apríli dokopy len 12 milimetrov (mm). V Drahovciach namerali v marci 16,5 mm zrážok, v apríli len 12,5 mm. Hodnoty klesli výrazne pod 30-ročný priemer. V lokalite Cífer spadlo za posledných 5 týždňov len 8 mm. Silný vietor navyše pôsobí ako fén - okamžite vyfúka z pôdy preč aj ten najmenší dážď.Trnavský región preverí podľa Holéciovej v tomto roku okrem jarného počasia aj počet hraboša poľného v porastoch. Po miernej zime veľká časť populácie prežila, čo dáva predpoklad na jej výraznú reprodukciu, vyplýva to z jarného monitoringu hrabošov v trnavskom a hlohoveckom regióne, ktorý robia výskumníci z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre." uviedol Ivan Baláž z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.V tomto období sa hraboše nachádzajú v porastoch repky. Keďže je vysoká, dravce sa k hrabošom už nevedia dostať. Keď repku poľnohospodári pokosia, hraboše sa presunú do obilia, kde budú robiť ďalšie škody na úrode.Holéciová dodala, že systémovými opatreniami, vyčlenením finančných prostriedkov a zvýšením populácie dravcov by sa v budúcnosti mohlo zabrániť premnoženiu hraboša.