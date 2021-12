ÚRSO: Domácnosti, ktoré kúria plynom, zaplatia mesačne viac zhruba o 24 %

Slovenské domácnosti, ktoré vykurujú plynom, zaplatia od budúceho roka za dodávku plynu mesačne o 19,18 eura viac. Cena za dodávku plynu by tak mala mierne prekročiť výšku z minulého roka. Pre domácnosti, ktoré využívajú zemný plyn len na varenie, bude zvýšenie iba na úrovni niekoľkých desiatok centov mesačne. Uviedol to v stredu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).





Cena za dodávku tvorí v koncovej cene plynu približne 61 %. Ďalšie zložky koncovej ceny plynu - cena za distribúciu a cena za prepravu (spolu zvyšných 39 %) budú podľa hovorcu úradu Radoslava Igaza známe po ukončení právoplatných cenových rozhodnutí do konca tohto roka. Domácnosť, ktorá využíva zemný plyn na varenie, ohrev vody a na kúrenie, by pri spotrebe 2710 metrov kubických mala mať ročné náklady na plyn vo výške 1172 eur. V roku 2020 to bolo 1066 eur a v tomto roku 942 eur."Úrad starostlivo skúmal tohtoročné cenové podklady od dodávateľov plynu v kontexte dramatického vývoja na trhu s energiami v Európe. Vplyv enormných nárastov trhových cien plynu na burzách za posledné mesiace tohto roka úrad minimalizoval spriemerovaním trhových cien plynu za posledných dvanásť mesiacov, v zmysle platnej metodiky regulácie," uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.Regulované ceny plynu v roku 2022 sa tak podľa Jurisa dostanú o niečo nad úroveň regulovaných cien plynu v roku 2020. Rok 2021 bol mimoriadny veľmi nízkymi cenami plynu z dôvodu pandémie COVID-19, keď ceny oproti roku 2020 dramaticky klesli.Predpokladaný nárast cien vyrátal ÚRSO podľa modelového príkladu. Nárast cien za dodávku plynu v roku 2022 závisí od zaradenia odberateľa plynu do tarifnej skupiny a podľa množstva odobratého plynu. Vplyv trhových cien plynu sa prejaví vo zvýšení maximálnej sadzby za odobratý plyn, ktorá primárne súvisí s cenou komodity na trhu s plynom, preto sa rast cien za dodávku plynu prejaví predovšetkým u odberateľov plynu s vyššou spotrebou. Úrad vypočítal modelový príklad so zmenou priemerných mesačných nákladov za dodávku plynu v roku 2022 v porovnaní s rokmi 2021 aj 2020 u troch najväčších dodávateľov plynu, ktorých trhový podiel pri dodávke plynu domácnostiam je sumárne vyše 80 %.