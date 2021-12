Šéfka Európskej komisie vyzvala členské štáty na zváženie povinného očkovania, pomôže v boji s novým variantom omikron

Tretina ľudí je neočkovaná

Sprísnené cestovné reštrikcie

2.12.2021 (Webnoviny.sk) - Štáty v Európskej únii (EÚ) by mali zvážiť povinné očkovanie v rámci boja proti variantu koronavírusu omikron.V stredu to povedala šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, podľa ktorej by vakcíny mohli zohrať rozhodujúcu rolu pri potláčaní tohto „vysoko nákazlivého“ variantu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Podľa von der Leyenovej je „pochopiteľné a vhodné“, že členské štáty EÚ diskutujú o povinnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 vzhľadom na to, že tretina obyvateľstva európskej dvadsaťsedmičky je neočkovaná.„Ako môžeme podporiť a potenciálne premýšľať o povinnom očkovaní v rámci Európskej únie? Toto si vyžaduje diskusiu. Vyžaduje si to spoločný prístup, ale myslím si, že je to diskusia, ktorú treba viesť,“ vyjadrila sa predsedníčka Európskej komisie.Len jednotlivé členské štáty môžu zaviesť povinné očkovanie. Niektoré krajiny už takéto kroky avizovali, ako napríklad Rakúsko a Grécko. Budúci nemecký kancelár Olaf Scholz sa tiež vyjadril, že podporuje povinné očkovanie. Zavedenie povinnej vakcinácie pre vybrané skupiny ľudí plánuje aj Česko.Prítomnosť variantu omikron, ktorý identifikovali po prvý raz v Juhoafrickej republike, potvrdili už zhruba dve desiatky krajín vrátane niekoľkých členských štátov EÚ či USA. Mnohé štáty zároveň sprísnili cestovné reštrikcie.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však upozornila krajiny, aby svojimi opatreniami netrestali juhoafrické štáty, ktorých sa reštrikcie dotkli najviac. Epidemiologička z WHO Maria van Kerkhove vysvetlila, že zákaz cestovania uvalený na Juhoafrickú republiku spôsobil problémy pre prevoz vzoriek vírusu.Skoré informácie o variante koronavírusu omikron naznačujú, že spôsobuje mierny priebeh ochorenia COVID-19. WHO zaradila omikron medzi varianty vzbudzujúce obavy vzhľadom na ich možnú vyššiu infekčnosť.