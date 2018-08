ÚS odmietol sťažnosť Aslana Jandieva pre nedostatok právomoci

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Košice 10. augusta (TASR) - Ústavný súd (ÚS) Slovenskej republiky odmietol sťažnosť Aslana Achmetoviča Jandieva. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa ÚS Martina Ferencová, dôvodom bol nedostatok právomoci ÚS na prerokovanie sťažnosti. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.ÚS o tom rozhodol v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika a sudcov Jany Baricovej a Mojmíra Mamojku na neverejnom zasadnutí senátu v utorok 7. augusta. Slovensko vydalo Jandieva do Ruska v utorok 17. júla.Ako ÚS vo zverejnenom uznesení uvádza, Jandiev namietal porušenie jeho základných práv zásahom Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva vnútra SR, Úradu medzinárodnej spolupráce Prezídia Policajného zboru a Národnej ústredne Interpol pri realizácii úkonov smerujúcich k jeho vydaniu do Ruskej federácie (RF) v rozpore s neodkladným opatrením Výboru OSN pre ľudské práva z 21. júna.Výbor od Slovenska žiadal pozastavenie vydanie z dôvodu preskúmania, či mu v Rusku nehrozí mučenie alebo zlé zaobchádzanie. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR uviedlo, že ak by Slovensko nevydalo Jandijeva hľadaného pre podozrenie z terorizmu do RF, muselo by ho prepustiť z vydávacej väzby. To by vzhľadom na obvinenia, ktorým čelí, podľa rezortu predstavovalo bezpečnostné riziko.Podľa informácií Amnesty International Jandiev ušiel z Ingušska a 14. mája 2008 požiadal o azyl na Slovensku z dôvodu prenasledovania orgánmi činnými v trestnom konaní v Ingušsku a Severnom Osetsku. Jandijev tvrdí, že bol krivo obvinený z niekoľkých zločinov a mučením donútený kVo februári 2011 podala Generálna prokuratúra Ruskej federácie žiadosť o jeho vydanie a uviedla, že bol obvinený z nasledujúcich trestných činov: činnosť v ozbrojenej skupine, nelegálne držanie a preprava strelných zbraní a výbušnín, teroristické činy a iné trestné činy. Slovenské orgány následne Jandieva zatkli a od roku 2011 bol vo väzbe.