US OPEN: Djokovič s Čiličom postúpili do 3. kola dvojhry

Srbský tenista Novak Djokovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - 2. kolo:



Novak Djokovič (6-Srb.) - Tennys Sandgren (USA) 6:1, 6:3, 6:7 (2), 6:2, Marin Čilič (7-Chor.) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:2, 6:0, 6:0, Kei Nišikori (21-Jap.) - Gael Monfils (Fr.) 6:2, 5:4 - skreč, Alex de Minaur (Austr.) - Frances Tiafoe (USA) 6:4, 6:0, 5:7, 6:2, David Goffin (10-Bel-) - Robin Haase (Hol.) 6:2, 6:7 (1), 6:3, 6:2, Joao Sousa (Portug.) - Pablo Carreno Busta (12-Šp.) 4:6, 6:3, 5:7, 6:2, 2:0 - skreč, Lucas Pouille (17-Fr.) - Marcos Baghdatis (Cyp.) 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3, Jan-Lennard Struff (Nem.) - Julien Benneteau (Fr.) 6:2, 4:6, 6:1, 3:6, 6:3



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 31. augusta (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič postúpil do 3. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu zdolal v 2. kole ako nasadená šestka domáceho Američana Tennysa Sandgrena 6:1, 6:3, 5:7 (2), 6:2. Ďalej ide aj siedmy nasadený šampión z roku 2014 Chorvát Marin Čilič po hladkom triumfe 6:2, 6:0, 6:0 nad Poliakom Hubertom Hurkaczom.