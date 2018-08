V AS Trenčín očakávajú ešte jeden odchod

Antonio Mance (AS Trenčín), archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Larnaka 31. augusta (TASR) - V AS Trenčín očakávajú po prestupe Jamesa Lawrencea do Anderlechtu Brusel do piatkového konca transferového obdobia odchod ešte jedného futbalistu. Generálny manažér fortunaligového klubu Róbert Rybníček to povedal po prehre v odvete play off Európskej ligy na pôde cyperského AEK Larnaka 0:3.Podľa Rybníčka sa schyľuje k predaju Antonia Manceho alebo Philipa Azanga. Dvadsaťtriročný chorvátsky útočník i o dva roky mladší nigérijský krídelník nastúpili vo štvrtok v základnej zostave, v treťom predkole patrili k hlavným strojcom postupu cez holandský Feyenoord Rotterdam. Mance strelil štyri góly, Azango pridal jeden.uviedol Rybníček.Dvadsaťšesťročný anglický stopér Lawrence zamieril do Belgicka v stredu: