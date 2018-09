US OPEN: Djokovič získal 14. grandslamový titul

Novak Djokovič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - finále:

Novak Djokovič (6-Srb.) - Juan Martin del Potro (3-Arg.) 6:3, 7:6 (4), 6

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. septembra (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič sa stal tretíkrát v kariére víťazom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo finále zdolal ako nasadená šestka trojkuArgentínčana Juana Martina del Potra 6:3, 7:6 (4), 6:3 a získal celkovo 14. titul z podujatí veľkej štvorky. Vyrovnal tak zápis Američana Petea Samprasa a v historických tabuľkách sa dostal na tretie miesto za Švajčiara Rogera Federera a Španiela Rafaela Nadala.Djokovič si odnáša z New Yorku prémiu 3,8 miliónov dolárov a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP Entry. V jeho pondelňajšom vydaní sa posunie zo šiesteho na tretie miesto. Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu dokázal už po tretí raz vyhrať v jednej sezóne Wimbledon i US Open. Rovnaký kúsok sa mu podaril aj v troch 2015 a 2011. Del Potro nevyužil šancu na zisk druhého grandslamového titulu, doposiaľ jediný vybojoval v roku 2009 práve na US Open.Del Potro začal proti Djokovičovi agresívne, pri úvodných dvoch podaniach súpera viedol 30:0, no Srb si udržal servis a postupne začal mať navrch. V ôsmom geme prelomil podanie Del Potra, hoci Argentínčan viedol 40:0 a po potvrdení brejku získal prvý set vo svoj prospech.hral svoj typicky strojový tenis s minimom nevynútených chýb, výborne returnoval. Pri dlhších výmenách ťažil zo skvelej defenzívy a dokázal dobehnúť aj nemožné.Na začiatku druhého dejstva odskočil Del Potrovi na 3:1. Juhoameričanovi však v ďalších minútach začal fungovať delový forhend, otočil na 4:3 a vôsmom geme sa dostal k trom brejkbalom. Djokovič ich ale odvrátil, hoci vždy musel ísť cez druhé podanie a vynútil si tajbrejk. V ňom viedol del Potro 3:1, no potom začal kopiť nevynútené chyby z forhendu, čo bola voda na mlyn Djokoviča. Za stavu 6:4 premenil Srb hneď prvý setbal a získal psychologickú výhodu.V treťom sete sa po brejku v ôsmom geme ujal vedenia 5:3 a zápas už dotiahol do úspešného konca. Pri vlastnom podaní využil po úspešnom smeči hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s del Potrom na 15:4. Djokoviča po zisku titulu na podujatí Masters 1000 v Cincinnati mnohí pasovali za najväčšieho favorita US Open a prognózy im vyšli. Rodák z Belehradu stratil v priebehu celého turnaja iba jediný set - v dueli s Maďarom Mártonom Fucsovicsom. V semifinále urobil krátky proces s Japoncom Keim Nišikorim a vo svojom 23. grandslamovom finále zlomil odpor húževnatého del Potra.Po premenenom mečbale trielil do svojej lóže, kde sa objal s Vajdom, svojou manželkou Jelenou Rističovou i rodinnými príslušníkmi. Počas slávnostného ceremoniálu neskrýval dojatie.Aj del Potra počas príhovoru premohli emócie.