LIGA NÁRODOV: Francúzi zdolali Holandsko, Gruzínci zasa Lotyšsko

Olivier Giroud, archívna snímka.

Liga národov - nedeľa:



A-divízia



1. skupina



Paríž:



Francúzsko - Holandsko 2:1 (1:o)



Góly: 14. Mbappe, 75. Giroud - 67. Ryan Babel



Tabuľka:



1. Francúzsko 2 1 1 0 2:1 4



2. Nemecko 1 0 1 0 0:0 1



3. Holandsko 1 0 0 1 1:2 0





B-divízia



4. skupina



Aarhus:



Dánsko - Wales 2:0 (1:0)



Góly: 32. a 63. Eriksen (druhý 11 m)



Tabuľka:



1. Dánsko 1 1 0 0 2:0 3



2. Wales 2 1 0 1 4:3 3



3. Írsko 1 0 0 1 1:4 0





C-divízia



3. skupina



Sofia:



Bulharsko - Nórsko 1:0 (0:0)



Gól: 59. Vasiliev, ČK: 88. Nordtveit (Nór.)



Nikózia:



Cyprus - Slovinsko 2:1 (0:0)



Góly: 69. Sotiriou, 89. Stojanovič (vlastný) - 54. Berič



Tabuľka:



1. Bulharsko 2 2 0 0 3:1 6



2. Nórsko 2 1 0 1 2:1 3



3. Cyprus 2 1 0 1 2:3 3



4. Slowinsko 2 0 0 2 2:4 0





D-divízia



1. skupina



Tbilisi:



Gruzínsko - Lotyšsko 1:0 (0:0)



Gól: 77. Okriašvili (11 m)



Tabuľka:



1. Gruzínsko 2 2 0 0 3:0 6



2. Andorra 1 0 1 0 0:0 1



3. Lotyšsko 2 0 1 1 0:1 1



4. Kazachstan 1 0 0 1 0:2 0



4. skupina



Skopje:



Macedónsko - Arménsko 2:0 (1:0)



Góly: 13. Alioski, 59. Pandev



Vaduz:



Lichtenštajnsko - Gibraltar 2:0 (1:0)



Góly: 3ľ. Salanovič, 72. Wieser



Tabuľka:



1. Macedónsko 2 2 0 0 4:0 6



2. Arménsko 2 1 0 1 2:3 3



3. Lichtenštajnsko 2 1 0 1 3:2 3



4. Gibraltar 2 0 0 2 0:4 0

Bratislava 10. septembra (TASR) - Francúzski futbaloví reprezentanti zvíťazili v šlágri nedeľňajšieho programu Ligy národov 2018/2019 nad Holandskom 2:1. O triumfe úradujúcich majstrov sveta v dueli 1. skupiny A-divízie rozhodol v 75. minúte Olivier Giroud.Gruzínci na lavičke so slovenským trénerom Vladimírom Weissom zdolali v D-divízii Lotyšsko 1:0. So ziskom šiestich bodov sú na čele tabuľky 1. skupiny. O ich triumfe v Tbilisi rozhodol v 77. minúte z pokutového kopu Tornike Okriašvili.Dáni si v zápase 4. skupiny B-divízie v Aarhuse poradili s Walesom 2:0 vďaka dvom gólom Christiana Eriksena. Na rozdiel od stredajšieho prípravného súboja so Slovenskom v Trnave nastúpili v plnej sile s tímom, ktorý sa na MS 2018 v Rusku prebojoval do osemfinále. Bulhari pokorili v 3. skupine C-divízie Nórsko 1:0 gólom striedajúceho Radoslava Vasilieva.