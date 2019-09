US OPEN: Federer skončil vo štvrťfinále, nestačil na Dimitrova

Roger Federer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - štvrťfinále:



Grigor Dimitrov (Bulh.) - Roger Federer (3-Švaj.) 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. septembra (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa s grandslamovým turnajom US Open rozlúčil vo štvrťfinále dvojhry. Tretí nasadený hráč prekvapujúco nestačil na Bulhara Grigora Dimitrova, ktorému podľahol v piatich setoch 6:3, 4:6, 6:3, 4:6 a 2:6. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión si v ôsmom vzájomnom súboji s Dimitrovom zapísal vôbec prvú prehru. Zverenec Radka Štěpánka vyrovnal postupom do semifinále svoje grandslamové maximum, narazí v ňom na piateho nasadeného Rusa Daniila Medvedeva.Favorizovaný Švajčiar viedol na Arthur Ashe Stadium 2:1 na sety, no Dimitrov bojoval ďalej a postaral sa o päťsetovú drámu. Po troch hodinách a 10 minútach napokon ukoristil cenný skalp. Dvadsaťosemročný Bulhar, ktorému patrí vo svetovom rebríčku 78. miesto, sa do semifinále na US Open prebojoval prvýkrát v kariére. Stal sa najnižšie rebríčkovo postaveným semifinalistom v New Yorku za posledných 28 rokov.