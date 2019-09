US OPEN: Williamsová deklasovala Čchiang Wang, slávila 100. triumf

Serena Williamsová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Serena Williamsová (8-USA) - Čchiang Wang (18-Čína) 6:1, 6:0

New York 4. septembra (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa suverénnym spôsobom prebojovala do semifinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. Vo štvrťfinále v pozícii ôsmej nasadenej hráčky deklasovala osemnástku "pavúka" Čchiang Wang z Číny 6:1, 6:0 a slávila jubilejný 100. triumf na US Open. V boji o postup do finále sa stretne s Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou, ktorá vyradila Johannu Kontovú z Veľkej Británie.Serena Williamsová svoju súperku totálne zničila, na výhru potrebovala iba 44 minút. Bývalá svetová jednotka tak stále môže pomýšľať na siedmy triumf v New Yorku a rekordný 24. grandslamový titul.