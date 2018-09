US Open: Karolína Plíšková postúpila do štvrťfinále dvojhry

Česká tenistka Karolína Plíšková na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. septembra (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V osemfinále ako nasadená osmička zdolala Austrálčanku Ashleigh Bartyovú 6:4, 6:4.Finalistka z roku 2016 sa vo štvrťfinále stretne z víťazkou zápasu Kaia Kanepiová (Est.) - Serena Williamsová (17-USA).