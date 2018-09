Slovenky vo volejbale na ME do 19 rokov prehrali s Tureckom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ME 2018 volejbalistiek do 19 rokov - Albánsko - nedeľa:



II. skupina (Tirana):



Turecko - Slovensko 3:0 (11, 17, 26)

Zápas trval 76 minút, rozhodovali: Kolos (Bosna a Herc.) a Lagierski (Poľ.), 90 divákov



Turecko: Kafkasová 1, Cebeciogluová 9, Atlierová 11, Aydinová 12, Erkeková 16, Karová 11, liberá Kurtová a Güctekinová (Üzenová 1, Sahinová 1, Katipogluová 0). Tréner: S. Catma.

Slovensko: Beneková 7, Jelínková 7, Bodnárová 7, Herdová 6, Erteltová 2, Fričová 8, libero Bojňanská (Škrlecová 0, Kupčiová 0, Trebichavská 0, Kvasnová 0). Tréner: M. Matušov.

Priebežná tabuľka II. skupiny:



1. Turecko 2 1 1 5:3 4



2. Rusko 1 1 0 3:0 3



3. Srbsko 2 1 1 3:4 3



4. Slovensko 2 1 1 3:4 3



5. Nemecko 2 1 1 4:5 2



6. Francúzsko 1 0 1 1:3 0





Ďalší program SR v II. skupine:



pondelok 3. 9.: Slovensko - Nemecko (15.00)



streda 5. 9.: Slovensko - Rusko (15.00)



štvrtok 6. 9.: Srbsko - Slovensko (15.00)



Tirana 2. septembra (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky do 19 rokov v nedeľu prehrali vo svojom druhom vystúpení v tiranskej II. skupine ME tejto vekovej kategórie s rovesníčkami z Turecka 0:3.Slovenky figurujú v tabuľke priebežne na 4. priečke, na konte majú tri body za sobotňajšiu výhru 3:1 nad Francúzkami. Po vstupnom víkende ich čakajú ešte tri súboje skupiny, zhodne od 15.00 h proti Nemkám (pondelok 3. 9.), Ruskám (streda 5. 9.) a Srbkám (štvrtok 6. 9.).Na šampionáte tradične štartuje 12 krajín. V I. skupine v Drači bojujú domáce Albánky a tiež Poľky, Talianky, Bulharky, Bielorusky a Holanďanky. Dvaja najlepší z každej zo skupín postúpia do semifinále, družstvá na 3. a 4. priečkach budú hrať o 5. - 8. miesto. Pre tímy na 5. a 6. pozíciách sa šampionát skončí.Pre Slovensko to je celkovo piata účasť na ME junioriek (U19), štvrtá za ostatných osem rokov (2010, 2012, 2016, 2018). Premiéru Slovenky absolvovali v roku 2004 v domácom prostredí v Prešove a Bardejove, obsadili 9. miesto. V Srbsku 2010 skončili na 6. priečke, o dva roky neskôr v Turecku na 9. pozícii a predvlani v Nitre opäť na 6. mieste. Informoval portál svf.sk.Slovenky v úvode viedli 6:5, Bodnárová a Herdová dali po ese, no Turkyne pri podaní Erkekovej siedmimi bodmi v sérii otočili na 12:6. Slovenské volejbalistky dokázali znížiť na 10:14, no favoritky vzápätí odskočili na 19:10. Slovenky mali problémy s tureckým podaním aj vysokými blokmi, viazla im súhra a viackrát sa v postavení. Turkyne dominovali aj v koncovke, set ukončili šesťbodovou šnúrou a esom - 25:11.V druhej časti boli tímy bok po boku do stavu 4:4, následne sa Turkyne vzdialili (10:4) a po štyroch bodoch za sebou viedli 14:5. Slovenky sa na dvojcifernú hodnotu dostali útokom Bodnárovej (10:19) a neskôr z 10:21 znížili na 13:21. V závere mali Turkyne k dispozícii desať setbalov (24:14), Slovenky odvrátili tri a napokon podľahli 17:25.Začiatok tretej časti patril slovenskému družstvu - Erteltová esom zvýšila na 3:0, Jelínková ďalším esom na 7:3. Slovenky viedli aj 12:9, no Turkyne vyrovnali (12:12). Medzitým palubovku pre zranenie opustila Bojňanská, pred koncovkou setu sa však slovenské libero vrátilo do hry. Pri podaní Benekovej - aj vďaka esu - Slovenky štvorbodovou šnúrou odskočili na 16:12 a neskôr viedli o päť bodov (19:14), favoritky sa však zmobilizovali, vyrovnali (20:20) a vzápätí otočili vývoj - 22:20. Zmazať manko však dokázali aj Slovenky (22:22) a po odvážnom útoku Jelínkovej mali setbal - 24:23. Príležitosť nepremenili, ani nasledujúcu za stavu 25:24. Turkyne o chvíľu mali k dispozícii mečbal (26:25), ale nepochodili, blokom sa blysla Jelínková - 26:26. V dramatickej koncovke Turkyne vzápätí dostali ešte jednu šancu a premenili ju esom - 28:26.Michal Matušov, tréner SR 19 (svf.sk):