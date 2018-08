US OPEN: Kerberová pred zápasom s Cibulkovou: Domi bude tvrdý oriešok

Slovenská tenistka Dominika Cibulková, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 31. augusta (TASR) - Nemecká tenistka Angelique Kerberová tvrdí, že Slovenka Dominika Cibulková bude v sobotňajšom dueli 3. kola na grandslamovom US Open veľmi náročná súperka. Vo vzájomnej bilancii síce vedie 7:5, no v doposiaľ najdôležitejšom dueli v októbri 2016 vo finále MS WTA Tour v Singapure ťahala za kratší koniec.citovala slová Kerberovej oficiálna stránka WTA.Šampiónka US Open z roku 2016 sa v 2. kole poriadne natrápila so Švédkou Johannou Larssonovou, ktorú zdolala až po trojsetovom boji.dodala tohtoročná wimbledonská víťazka.