US Open: Kovalík prehral v 1. kole dvojhry s Bedenem

Aljaž Bedene (Slov.) - Jozef KOVALÍK (SR) 6:3, 6:4, 7:5

New York 28. augusta (TASR) - Slovenský tenista Jozef Kovalík neuspel v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. So Slovincom Aljažom Bedenem prehral 3:6, 4:6, 5:7. Slovensko tak vo Flushing Meadows prišlo aj o posledné želiezko v singli. Aj trio Martin Kližan, Viktória Kužmová, Jana Čepelová stroskotalo hneď na úvodnej prekážke.Kovalík, ktorý sa dostal do hlavnej súťaže vďaka chránenému renkingu, hneď v prvom geme stratil vlastné podanie. Bedene sa po potvrdení brejku ujal vedenia 2:0, v deviatej hre opäť získal súperov servis a úvodný set získal vo svoj prospech. O osude druhého dejstva rozhodol Bedeneho brejk za stavu 5:4. Na začiatku tretieho setu Slovinec rýchlo odskočil Kovalíkovi na 3:0. Slovenský daviscupoivý reprezentant síce následne znížil na 2:3. no v koncovke mal navrch Bedene.