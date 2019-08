US Open: Fabbiano vyradil v 1. kole štvrtého nasadeného Thiema

Michail Kukuškin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - 1. kolo:

Thomas Fabbiano (Tal.) - Dominic Thiem (4-RAk.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:2,

Gilles Simon (Fr.) - Bjorn Fratangelo (USA) 5:7, 7:5, 7:5, 7.5.

John Isner (14-USA) - Guillermo Garcia-Lopez (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4,

Jan-Lennard Struff (Nem.) - Casper Ruud (Nór.) 6:4, 6:4, 6:2,

Andrej Rubľov (Rus.) - Stefanos Tsitsipas (8-Gr.) 6:4, 6:7 (5), 7:6 (7), 7:5,

Fernando Verdasco (32-Šp.) - Tobias Kamke (Nem.) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2,

Michail Kukuškin (Kaz.) - Roberto Bautista Agut (10-Šp.) 3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3,

Matteo Berrettini (24-Tal.) - Richard Gasquet (Fr.) 6:4, 6:3, 2:6, 6:2,

Alexander Bublik (Kaz.) - Santiago Giraldo (Kol.) 2:6, 6:0, 7:5, 3:6, 6:4,

Lorenzo Sonego (Tal.) - Marcel Grannollers (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4,

Alexei Popyrin (Austr.) - Federico Delbonis (Arg.) 6:1, 7:5, 7:6 (5)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. augusta (TASR) - Kazašský tenista Michail Kukuškin postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 1. kole vyradil desiateho nasadeného wimbledonského semifinalistu Španiela Roberta Bautistu Aguta po päťsetovej dráme 3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3.Ďalej ide aj Rus Andrej Rubľov, premožiteľ Švajčiara Rogera Federera z turnaja v Cincinnati zdolal ôsmeho nasadeného Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:4, 6:7 (5), 7:6 (7), 7:5.uviedol Rus pre akreditované médiá.O prekvapenie sa postaral Talian Thomas Fabbiano, ktorý zvíťazil nad štvrtým nasadeným dvojnásobným finalistom Roland Garros Rakúšanom Dominicom Thiemom 6:4, 3:6, 6:3, 6:2. Thiem sa vlani vo Flushing Meadows prebojoval až do štvrťfinále, v ktorom prehral so Španielom Rafaelom Nadalom. Pred začiatkom tohtoročného US Opon ho sužovalo vírusové ochorenie a proti Fabbianovi nebol schopný podať maximálny výkon.