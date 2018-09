US Open: Nadal po skreči s del Potrom: Skúšal som, či sa to nezlepší

Rafael Nadal musel v súboji s Argentínčanom Juanom Martinom del Potrom napokon vzdať pre veľké bolesti v kolene. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 8. septembra (TASR) - Fakt, že pred semifinálovým duelom na grandslamovom US Open strávil na kurtoch vo Flushing Meadows takmer 16 hodín, si na španielskom tenistovi Rafaelovi Nadalovi vybral svoju daň. Najvyššie nasadený obhajca titulu musel v súboji s Argentínčanom Juanom Martinom del Potrom napokon vzdať pre veľké bolesti v kolene.Prvý set prehral v tajbrejku, druhý 2:6. Hoci si svetový hráč číslo jeden vyžiadal v priebehu súboja aj ošetrenie priamo na kurte, nepomohlo mu to. Frustrovaný musel napokon vzdať.citovala ho po zápase agentúra DPA.Tridsaťdvaročný Španiel v tomto roku vyhral jedenástykrát Roland Garros a celkovo má na konte 17 grandslamových titulov vo dvojhre.dodal po súboji s 29-ročným del Potrom, ktorý US Open vyhral v roku 2009. Vo finále sa Argentínčan stretne s turnajovou šestkou Novakom Djokovičom zo Srbska, ktorý v druhom semifinále vyradil Japonca Keia Nišikoriho 6:3, 6:4 a 6:2.