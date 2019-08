US OPEN: Nadal postúpil bez boja do 3. kola dvojhry

Španiel Rafael Nadal. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - 2. kolo:



Alexander Bublik (Kaz.) - Thomas Fabbiano 6:7 (3), 5:7, 6:4, 6:3, 6:3

Pablo Andujar-Alba (Šp.) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:2, 6:4, 6:2

Denis Shapovalov (Kan.) - Henri Laaksonen (Švaj.) 6:4, 7:6 (2), 6:2

Andrej Rubľov (Rus.) - Gilles Simon (Fr.) 6:2 - skreč

Diego Schwartzman (20-Arg.) - Jegor Gerasimov (Biel.) 6:4, 6:2, 6:0

Nick Kyrgios (Fr.) - Antoine Hoang (Fr.) 6:4, 6:2, 6:4

Tennys Sandgren (USA) - Vasek Pospisil (Kan.) 6:3, 6:7 (4)

6:3, 6:4, Gael Monfils (13-Fr.) - Marius Copil (Rum.) 6:3, 6:2, 6:2

Hyeon Chung (Kór.) - Fernando Verdasco (32-Šp.) 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (3)

Rafael Nadal (2-Šp.) - Thanasi Kokkinakis (Aus.) - bez boja

Marin Čilič (22-Chor.) - Cedrik-Marcel Stebe (Nem.) 4:6, 6:3, 7:5, 6:3

Alexei Popyrin (Austr.) - Mikhail Kukuškin (Kaz,) 2:6, 7:5, 6:3, 6:2

Paolo Lorenzi (Tal.) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 7:6 (11), 6:7 (2), 7:6 (2), 3:6, 6:3

Aljaž Bedene (Slov,) - Benoit Paire (29-Fr.) 4:6, 6:7 (3), 6:2, 7:5, 7:6 (4)

Nikoloz Basilašvili (Gruz.), - Jenson Brooksby (USA) 3:6, 7:6 (3), 7:5, 6:2

John Isner (14-USA) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5)

Feliciano Lopez Diaz-Guerra (Šp.) - Jošihito Nišioka (Jap.) 6:7 (7), 6:0, 6:4, 6:4

Daniil Medvedev (5-Rus.) - Hugo Dellien (Bol.) 6:3, 7:5, 5:7, 6:3

Matteo Berrettini (24-Tal.) - Jordan Thompson (Austr.) 7:5, 7:6 (5), 4:6, 6:1

Stan Wawrinka (23-Švajč.),- Jeremy Chardy (Fr.), 6:4, 6:3, 6:7 (3), 6:3

Pablo Carreno Busta (Šp.) - Ricardas Berankis (Lit.) 6:4, 6:7 (3), 6:2, 6:0

Alex de Minaur (Austr.) - Christian Garín (31-Čile) 6:3, 7:5, 6:3

Alexander Zverev (6-Nem.) - Frances Tiafoe (USA) 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3

Denis Kudla (USA) - Dušan Lajovič (27-Srb.) 7:5, 7:5, 0:6, 6:3

Daniel Evans (V. Brit.) - Lucas Pouille (25-Fr.) 6:4, 6:3, 6:7 (4), 6:4

Kamil Majchrzak (Poľ.) - Pablo Cuevas (Urug.) 6:7 (3), 6:4, 2:6, 6:4, 6:1

David Goffin (15-Belg.) - Gregoire Barrere (Fr.) 6:2, 6:2, 6:2

New York 29. augusta (TASR) - Belgický tenista David Goffin postúpil suverénne do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 2. kole zdolal ako nasadená pätnástka Francúza Gregoirea Barrerea 6:2, 6:2, 6:2. Ďalej ide aj šiesty nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý zvíťazil nad domácim Američanom Francesom Tiafoeom po päťsetovej dráme 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3.V 2. kole skončil svoju púť vo Flushing Meadows 32. nasadený Fernando Verdasco. Španiel viedol nad Kórejčanom Hyeonom Chungom už 2:0 na sety, napokon však podľahol 6:1, 6:2, 5:7, 3:6, 6:7 (3). Jednoduchšie to mal Rafael Nadal, ktorý postúpil cez Thanasiho Kokkinakisa z Austrálie bez boja.