US OPEN: Pätnásťročná Gauffová postúpila už do 3. kola

Americká tenistka Cori Gauffová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - 2. kolo:



Belinda Bencicová (13-Švaj.) - Alize Cornetová (Fr.) 6:4, 1:6, 6:2

Jelena Ostapenková (Lot.) - Alison Riskeová (USA) 6:4, 6:3

Kiki Bertensová (7-Hol.) - Anastasia Pavľučenková (Rus.) 7:5, 6:4

Julia Görgesová (26-Nem.) - Francesca Di Lorenzová (USA) 7:5, 6:0

Kristie Ahnová (USA) - Anna Kalinská (Rus.) 6:2, 6:3

Donna Vekičová (23-Chor.) - Kaia Kanepiová (Est.) 7:5, 6:3

Caroline Wozniacka (19-Dán.) - Danielle Roseová Collinsová (USA) 4:6, 6:3, 6:4

Cori Gauffová (USA) - Timea Babosová (Maď.) 6:2, 4:6, 6:4

Taylor Townsendová (USA) - Simona Halepová (4-Rum.) 2:6, 6:3, 7:6 (4)

Sorana Cirsteová (Rzm,) - Aliona Bolsovová (Šp.) 3:6, 6:4, 6:2

Julia Putincevová (Kaz.) - Arina Sobolenková (9-Biel.) 6:3, 7:6 (3)

Šuaj Čang (33-Čína) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 7:6 (5), 4:6, 6:3

Elise Mertensová (25.Belg.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:2, 6:2

Bianca Andrescuová (15-Kan.) - Kisten Flipkensová (Belg.) 6:3, 7:5

Johanna Kontová (16-V- Brit.) - Margarita Gasparjanová (Rus.) 6:1, 6:0

Anett Kontaveitová (21-Est.) - Ajla Tomljanovičová (Austr.) 4:6, 7:5, 6:2

Maria Sakkariová (30-Gr.) - Šuaj Pcheng (Čína) 6:7 (5), 6:4, 6:2

Naomi Osaková (1-Jap.) - Magda Linnetová (Poľ.) 6:2, 6:4

Čchiang Wang (Čína) - Alison van Uytvancková (Belg.) 7:5, 6:4

Fiona Ferrová (Fr.) - Kristina Mladenovicová (Fr.) 6:4, 6:7 (3), 6:3

Karolína Muchová (ČR) - - Hsieh Su-wei (29-Taiw.) 6:1, 4:6, 7:6 (2)

Ons Jabeurová (Tun.) - Aleksandra Sasnovičová (Biel.) 3:6, 6:4, 6:2

Anastasija Sevastovová (Lot.) - Iga Swiateková (Poľ.) 3:6, 6:1, 6:3

Petra Martičová (22-Chor.) - Ana Bogdanová (Rum.) 6:2, 6:4

Sofia Keninová (20-USA) - Laura Siegemundová (Nem.) 7:6 (4), 6:0

Andrea Petkovičová (Nem,) - Petra Kvitová (5-ČR) 6:4, 6:4

Dajana Jastremská (32-Ukr.) - Rebecca Petersonoová (Švéd.) 6:4, 6:1

New York 29. augusta (TASR) - Nemecká tenistka Andrea Petkovičová sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V druhom kole vyradila piatu nasadenú Češku Petru Kvitovú 6:4, 6:4. V druhom sete otočila z 2:4.Kvitová pôsobila počas celého zápasu nervóznym dojmom, robila priveľa nevynútených chýb, čo Petkovičová využila. Rodáčka z bosnianskej Tuzly potvrdila, že to na dvojnásobnú wimbledonskú šampiónku vie. Vo Flushing Meadows bola naposledy v 3. kole v roku 2015.Obhajkyňa titulu Japonka Naomi Osaková na rozdiel od Kvitovej potvrdila úlohu favoritky. Nasadená jednotka zdolala Poľku Magdu Linnetovú 6:2, 6:4. V dueli proti víťazke turnaja WTA v New Yorku hrala rýchlo a agresívne, výborne returnovala, čo bol kľúč k úspechu."V prvom kole proti Ruske Anne Blinkovovej som sa poriadne natrápila. Som naozaj rada, že tentokrát to bolo v dvoch setoch. Teší ma, že môj zápas sledovali aj legendy amerického športu," uviedla Osaková v prvom interview. V hľadisku sedel bývalý basketbalista Kobe Bryant, duel si nenechal ujsť ani jeden z najcharizmatickejších quarterbackov v histórii NFL Colin Kaepernick.Úlohu favoritky zvládla Holanďanka Kiki Bertensová. Sedmička podujatia si poradila s Ruskou Anastasiou Pavľučenkovou 7:5, 6:4. Do 3. kola postúpila aj 15-ročná Američanka Cori Gauffová, ktorá zdolala Maďarku Timeu Babosovú 6:2, 4:6, 6:4.