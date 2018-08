US OPEN: Nadal postúpil do 2. kola dvojhry, Ferrer skrečoval

Rafael Nadal, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - 1. kolo:



Kevin Anderson (5-JAR) - Ryan Harrison (USA) 7:6 (4), 5:7, 4:6, 6:3, 6:4, Dominic Thiem (9-Rak.) - Mirza Bašič (BaH) 6:1, 6:3, 6:4, Steve Johnson (USA) - Denis Istomin (Uzb.) 6:3, 7:6 (6), 6:3, Denis Kudla (USA) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:4, 7:5, 6:2, Daniil Medvedev (Rus.) - Jevgenij Donskoj (Rus.) 7:5, 6:4, 6:2, Stefanos Tsitsipas (15-Gr.) - Tommy Robredo (Šp.) 6:3, 7:6 (1), 6:4, Denis Shapovalov (28-Kan.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.) 7:5, 5:7, 4:1 - skreč, Roberto Carballes Baena (Šp.P) - Mitchell Kruger (USA) 3:6, 6:2, 6:4, 7:6 (3), Camron Norrie (V. Brit.) - Jordan Thompson (Austr.) 7:5, 4:6, 6:4, 6:3, Borna Čorič (20-Chor.) - Florian Mayer (Nem.) 6:2,'6:2, 5:7, 6:4, Dušan Lajovič (Srb.) - Damir Džumhur (24-BaH) 3:6, 6:1, 6:3, 6:4, Andreas Seppi (Tal.) - Sam Querrey (USA) 6:7 (6), 6:4, 6:2, 2:1 - skreč, Jeremy Chardy (Fr.) - Andrej Rubľovw (Rus.) 6:2, 4:6, 6:4, 6:1, Taylor Fritz (USA) - Mischa Zverev (Nem.) 4:6, 2:6,6:4, 7:6 (2), 6:2, Andy Murray (V. Beit.) - James Duckworth (Austr.) 6:7 (5), 6:3, 7:5, 6:3, Fernando Verdasco (31-Šp.) - Feliciano Lopez (Šp.P) 6:2, 7:5, 6:4, Nikolos Basilšvili (Gruz.) - Aljaž Bedene (Slovin.) 6:2, 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, Lorenzo Sonego (Tal.) - Gilles Muller (Lux.) 7:6 (2), 6:7 (9), 5:7, 7:6 (6), 6:2, John Isner (11-USA) - Bradley Kahn (USA) 7:6 (3), 6:3, 6:4, Jason Kubler (Austr.) - Roberto Bautista Agut (19-Šp.) 6:3, 6:3, 6:4, Ugo Humbert (Fr.) - Collin Altamirano (USA) 6:3, 7:6 (4), 6:3, Nicolas Jarry (čile) - Peter Gojowczyk (Nem.) 7:6 (4), 4:6, 6:1, 7:5, Stan Wawrinka (Švajč.) - Grigor Dimitrov (5-Bul.) 6:3, 6:2, 7:5, Paolo Lorenzi (Tal.) - Kyle Edmund (16-V. Brit.) 4:6, 6:4, 7:5, 6:1, Miloš Raonič (25-Kan.) - Carlos Berlocq (Arg.) 7:6 (4), 6:4, 1:6, 6:3, Gilles Simon (Fr.) - Lloyd Harris (JAR) 6:2, 6:2, 6:3, Guido Pella (Arg.) - Casper Ruud (Nór.) 6:4, 6:4, 6:1, Jack Sock (18-USA) - Guido Andreozzi (Arg.) 6:0, 7:6 (4), 6:2, Karen Chačanov (27-Rus.) - Albert Ramos Viňolas (Šp.) 6:3, 6:2, 6:3, Rafael Nadal (1-Šp.) - David Ferrer (Šp.) 6:3, 3:4, Ferrer skrečoval, Juan Martin del Potro (3-Arg.) - Donald Young (USA) 6:0, 6:3, 6:4

New York 28. augusta (TASR) - Americký tenista Jack Sock sa prebojoval do 2. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. V 1. kole ako nasadená osemnástka zvíťazil nad Argentínčanom Guidom Andreozzim 6:0, 7:6 (4), 6:2. V šlágri úvodného hracieho dňa vyradil šampión z roku 2016 Švajčiar Stan Wawrinka piateho nasadeného Bulhara Grigora Dimitrova 6:3, 6:2, 7:5.Do 2. kola postúpil aj najvyššie nasadený obhajca titulu Rafael Nadal. Španiel vyhral prvý set nad krajanom Davidom Ferrerom 6:3, v druhom viedol súper 4:3, no následne musel zápas skrečovať pre zranenie lýtkového svalu. Tridsaťšesťročný Ferrer sa publiku ospravedlnil, že nemohol pokračovať v súboji, a potvrdil, že to bol jeho posledný grandslamový turnaj v kariére.