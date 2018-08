US OPEN: Serena Williamsová s Görgesovou postúpili do 2. kola

Serena Williams, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - 1. kolo:



Serena Williamsová (17-USA) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:4, 5:0, Julia Görgesová (9-Nem.) - Anna Kalinská (Rus.) 6:2, 5:7 (5), 6:2, Carina Witthöftová (Nem.) - Caroline Dolehideová (USA) 6:3, 7:6 (6), Sofia Keninová (USA) - Madison Brengleová (USA) 6:0, 4:6, 7:6 (4). Ana Bogdanová (Rum.) - Marie Bouzková (ČR) 6:4, 6:2, Daria Gavrilová (25-Austr.) - Sara Sorribesová Tormová (Šp.) 6:0, 6:0, Maria Sakkariová (32-Gr.) - Asla Muhammadová (USA) 6:3, 6:3, Lara Arruabarrenová (Šp.) - Katerina Kozlovová (Ukr.) 6:0, 6:3, Lucie Šafářová (ČR) - Petra Martičová (Chor.) 6:4, 6:4, Venus Williamsová (16-USA) - Swetlana Kuznecovová (Rus.) 6:3, 5:7, 6:3, Barbora Strýcová (23-ČR) - Danielle Laoová (USA) 6:3, 6:4, Claire Liuová (USA) - Polona Hercogová (Slovin.) 7:6 (3), 1:6, 6:4, Angelina Kalininová (Ukr.) - Kathinka von Deichmannová (Licht.) 1:6, 7:6 (7), 5:2, Sloane Stephensová (3-USA) - Jevgenija Rodinová (Rus.) 6:1, Karolína Muchová (ČR) - Dajana Jastremská (Ukr.) 6:4, 6:2 Anastasija Sevastovová (19-Lot.') - Donna Vekičová (Chor.), 6:2, 2:6, 6:3, Karolína Plíšková (8-ČR) - Sarina Dijasová (Kaz.) 6:4, 7:6 (4), Ashleigh Bartyová (18-Auszr-) - Ons Jabeurová (Tun.) 6:1, 6:3, Rebecca Petersonóvá (Švéd.) - Anastasia Pavľučenkovová (27-Rus.) 1:6, 6:4, 6:3, Tatjana Mariová (Nem.) - Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 6:3, 6:3, Garbine Muguruzová Blancová (12-Šp.) - Šuaj Čang (Čína) 6:3, 6:0, Jekaterina Makarovová (Rus.) - Heather Watsonová (V. Brit.) 6:1, 3:6, 6:3, Camila Giorgiová TTal.) - Whitney Osuigweová (USA) 6:4, 6:1, Elise Mertensová (15-bel.) - Kurumi Narová (Jap.) 6:2, 6:7 (5), 7:5, Vania Kingová (USA) - Natalia Vichľancevová (Rus.) 7:6 (4), 6:3, Jelina Svitolinová (7-Ukr.) - Sachia Vickeryová (USA) 6:3, 1:6, 6:1, Irina-Camelia Beguová (Rum.) - Jennifer Bradyová (USA) 6:3, 6:3, Vera Lapková (Biel.) - Kateryna Bondarenková (Ukr.) 6:3, 6:3, Kaia Kanepiová (Est.) - Simona Halepová (1-Rum-) 6:4, 6:2, Jil Belen Teichmannová (Švajč.) - Dalila Jakupovičová (Slovin.) 6:3, 6:0

New York 28. augusta (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa s účinkovaním na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open rozlúčila už v 1. kole. Nasadená jednotka nečakane prehrala s Estónkou Kaiou Kanepiovou 2:6, 4:6. Halepová sa stala prvou ženskou svetovou jednotkou v Open ére, ktorá vo Flushing Meadows neprešla cez 1. kolo.Šampiónka Roland Garros aj vlani stroskotala v New Yorku hneď na úvodnej prekážke, keď podľahla Ruske Marii Šarapovovej. Halepová mala proti Kanepiovej pomalý štart a po dvoch stratách podania prehrávala už 0:4. V druhom dejstve síce vyrovnala z 2:4 na 4:4, no záver patril Kanepiovej, ktorá v deviatom geme Rumunku opäť brejkla a pri vlastnom podaní následne premenila hneď prvý mečbal.Kanepiová slávila na zrenovovanom štadióne Louisa Armstronga úspech vďaka odvážnej útočnej hre, celkovo zahrala 26 winnerov.citovalo slová Estónky twitterove konto podujatia.Halepová pre akreditované médiá uviedla, že počas celého zápasu sa necítila byť vo svojej koži.Američanka Sloane Stephensová úspešne vykročila za obhajobou vlaňajšieho titulu. Ako nasadená trojka zdolala na úvod Rusku Jevgeniju Rodinovú 6:1, 7:5. Ďalej idú aj Stephsnsovej krajanka Serena Williamsová, finalistka z roku 2016 Češka Karolína Plíšková, vlaňajšia wimbledonská šampiónka Španielka Garbine Muguruzová Blancová i sedmičkaUkrajinka Jelina Svitolinová.