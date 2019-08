US OPEN: Polášek s Dodigom prehrali v 1. kole štvorhry

Slovensko-chorvátsky pár Filip Polášek (vľavo) a Ivan Dodig, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Štvorhra mužov - 1. kolo:



Jack Sock, Jackson Withrow (USA) - Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (11-Chor./SR) 6:4, 7:6 (2)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. augusta (TASR) - Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom nepostúpili do 2. kola štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. Ako jedenásti nasadení vo štvrtok podľahli domácej dvojici Jack Sock, Jackson Withrow 4:6, 6:7 (2).Polášek s Dodigom mohli zdramatizovať zápas, keď v druhom sete viedli 4:1, za stavu 4:2 však prišli o podanie a Američania dokázali otočiť a doviesť duel do víťazného konca.