Greifa teší znovuzrodenie Slovana: Noví tréneri veľa zmenili

Na archívnej snímke brankár ŠK Slovan Bratislava Dominik Greif. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 30. augusta (TASR) - Po vypadnutí so Sutjeskou Nikšič v 1. predkole Ligy majstrov patril brankár Slovana Dominik Greif medzi najväčších kritikov svojho tímu. Po postupe do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA však na hráčov nedá dopustiť. Greif oceňuje najmä obetavosť hráčov na ihrisku a skutočnosť, že "belasí" hrajú ako kolektív a každý sa snaží na ihrisku odovzdať maximum. Slovan napriek štvrtkovej prehre 2:3 v Solúne postúpil medzi 48 tímov, ktoré 19. septembra rozohrajú prvé zápasy v dvanástich skupinách, čo sa mu podarilo po tretí raz v histórii klubu.Greif je v prebiehajúcej sezóne veľkou oporou slovenského majstra, veľa zákrokov musel vytiahnuť aj v odvete play off EL na pôde PAOKU Solún. Slovan po polčase viedol 1:0, no po prestávke dvakrát inkasoval v priebehu jednej minúty a postupové ambície dostali trhliny.prezradil Greif.Slovan však po inkasovaní začal hrať aktívnejšie, smerom dopredu začal byť nebezpečnejší.dodal brankár "belasých." Pred nedávnom po neúspechu v Lige majstrov kritizoval tím, jeho slová teraz je situácia opačná.dodal Greif.Jeho výkon po zápase ocenil aj tréner Slovana Ján Kozák ml, ale s úsmevom poznamenal, že na to ho v tíme má, aby niečo chytil.Greif má fazónu, v bránke sa cíti dobre. V uplynulom domácom ligovom zápase vo Fortuna lige dostali voľno viacerí hráči, no Greif proti Žiline nechýbal. Slovan sa v nedeľu predstaví na pôde Dunajskej Stredy a dá sa očakávať, že opäť dostanú šancu aj hráči z lavičky. Na šancu v bránke čaká aj Michal Šulla, ale jeho kolega vidí prípadnú rotáciu takto:Dvadsaťdvaročný brankár pred minulotýždňovým triumfom nad PAOK na Tehelnom poli vyhlásil, že práve pre také zápasy sa staval nový štadión Slovana. Teraz ho čakajú ďalšie. Piatkový žreb skupinovej fázy EL určí, aké zvučné tímy do Bratislavy pricestujú.uzavrel Greif.