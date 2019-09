US OPEN: S. Williamsová po 100. víťazstve: Na tento míľnik nezabudnem

Serena Williamsová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. septembra (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová vyhrala 100. zápas na US Open štýlovým spôsobom. Číňanku Čchiang Wang zmietla vo štvrťfinále z dvorca za 44 minút 6:1, 6:0. Bývalá svetová jednotka si v osemfinálovom dueli proti Chorvátke Petre Martičovej podvrtla členok, no nezanechalo to na nej žiadne stopy. V súboji s Čchiang Wang zahrala 25 winnerov a ázijskú hráčku, ktorá nemala na konte ani jediný víťazný úder, neraz vystavila do úlohy štatistky.Po premenenom mečbale zaťala v návale radosti päsť a zožala od divákov na štadióne Arthura Ashea búrlivé ovácie." povedala pre akreditované médiá. V prípade postupu do finále vyrovná rekordný zápis krajanky Chris Evertovej, ktorá na US Open vyhrala 101 zápasov.Mladšia zo sestier Williamsových zdôraznila, že tenis ju stále baví.dodala 37-ročná Američanka, ktorá má na US Open ďalšiu šancu získať 24. grandslamový titul a vyrovnať absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej.