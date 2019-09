Video: Craig Ramsay ostáva trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie

V NHL odohral 1070 zápasov

Člen Siene slávy klubu Buffalo Sabres

4.9.2019 (Webnoviny.sk) - Kanaďan Craig Ramsay bude trénerom slovenskej hokejovej reprezentácie aj v sezóne 2019/2020. Skúsený kanadský odborník viedol národný tím SR aj v predchádzajúcich dvoch sezónach. Generálnym manažérom naďalej zostáva súčasný prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.Pod taktovkou Ramsayho obsadili Slováci na ostatných dvoch majstrovstvách sveta zhodne 9. miesto. Podarilo sa im to na šampionáte v Dánsku v roku 2018 aj v máji tohto roka v domácom prostredí. Craig Ramsay povedie tím SR na MS 2020 vo Švajčiarsku a tiež bude hlavným trénerom počas augustovej kvalifikácie o postup na OH 2022 v Pekingu.Šesťdesiatosemročný odborník Ramsay ako hráč absolvoval v zámorskej NHL vo farbách Buffala 1070 zápasov základnej časti, v play-off pridal 89 štartov. Ako tréner viedol v profilige Buffalo Sabres, Philadelphiu Flyers aj Atlantu Thrashers.V sezóne 2003/2004 bol členom realizačného tímu Tampy Bay Lightning pri ceste za Stanleyho pohárom. Craig Ramsay je tretím trénerom slovenskej reprezentácie zo zahraničia, pred ním to boli jeho krajan Glen Hanlon a český odborník Vladimír Vůjtek.Ramsay pracoval aj v kluboch Florida Panthers, Dallas Stars, Ottawa Senators, Boston Bruins a Edmonton Oilers. Vystriedal viacero pozícií, od trénera, cez asistenta trénera, skauta až po asistenta generálneho manažéra. Jeho poslednou profesnou zastávkou pred príchodom na reprezentačnú lavičku SR bol Edmonton Oilers, sezónu 2014/2015 tam absolvoval ako asistent trénera.Od roku 1986 je členom Siene slávy klubu Buffalo Sabres a stále je ostatným hráčom "šablí", ktorý odohral celú sezónu bez jedinej trestnej minúty. Na konte má aj individuálne ocenenie, keď sa v ročníku 1984/1985 stal najlepšie brániacim útočníkom v NHL a získal Trofej Franka J. Selkeho. Za Sabres ťahal sériu ôsmich sezón s 20-gólovým nástrelom a v roku 1976 si zahral v Zápase hviezd NHL.