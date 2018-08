US OPEN: Serena Williamsová postúpila do 3. kola dvojhry

Serena Williams, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - 2. kolo:



Serena Williamsová (17-USA) - Carina Witthöftová (NEm.) 6:2, 6:2, Ashleigh Bartyová (18-Austr.) - Lucie Šafářová (ČR) 7:5, 6:3, Rebecca Petersonová (Švéd.) - Vania Kingová (USA) 7:5, 6:1, Kaia Kanepiová (Est.) - Jil Teichmannová (Švajč.) 6:4, 6:3, Sofia Keninová (USA) - Maria Sakkariová (32-Gr.) 4:6, 6:1, 6:4

New York 30. augusta (TASR) - Americká tenistka Serena Williamsová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Nasadená sedemnástka si v 2. kole poradila s Nemkou Carinou Witthöftovou 6:2, ž:2.