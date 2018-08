US OPEN: Obhajca titulu Nadal postúpil do 3. kola, Murray vypadol

Rafael Nadal, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Muži - dvojhra - 2. kolo:



Rafael Nadal (1-Šp.) - Vasek Pospisil (Kan.) 6:3, 6:4, 6:2, Nikoloz Bassilašvili (Gruz.) - Jack Sock (18-USA) 4:6, 6:3, 6:ľ, 7:6 (3), Kevin Anderson (5-JAR) - Jeremy Chardy (Fr.) 6:2, 6:4, 6:4, Fernando Verdasco (31-Šp.) - Andy Murray (V. Brit.) 7:5,'2:6, 6:4, 6:4, Guido Pella (Arg.) - Paolo Lorenzi (Tal.) 7:5, 6:0, 6:2, Dusan Lajovič (Srb.) - Cameron Norrie (V. Brit.) 6:2, 2:6, 6:4, 6:4, John Isner (11-USA) - Nicolas Jarry (Čile) 6:7 (7), 6:4, 3:6, 7:6 (2),6:4, Karen Chačanov (27-Rus.) - Lorenzo Sonego (Taj.) 7:5, 6:3, 6:3, Denis Shapovalov (28-KAn.) - Andreas Seppi (Tal.) 6:4, 4:6, 5:7, 7:6 (2), 6:4

New York 30. augusta (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal postúpil do 3. kola dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Najvyššie nasadený obhajca titulu zdolal v 2. kole Kanaďana Vaseka Pospisila 6:3, 6:4, 6:2. S turnajom sa rozlúčil Brit Andy Murray, šampión z roku 2012 prehral s nasadenou tridsaťjednotkou Španielom Fernandom Verdascom 5:7, 6:2, 4:6, 3:5.