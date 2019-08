US Open: Svitolinová cez Jastremskú hladko do osemfinále

Jelina Svitolinová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - 3. kolo:



Karolína Plíšková (3-ČR) - Ons Jabeurová (Tun.) 6:1, 4:6, 6:4, Petra Martičová (22-Chor.) - Anastasija Sevastovová (12-Lot.) 6:4, 6:3, Ashleigh Bartyová (2-Aus.) - Maria Sakkariová (30-Gréc.) 7:5, 6:3, Serena Williamsová (8-USA) - Karolína Muchová (ČR) 6:3, 6:2, Johanna Kontová (16-V. Brit.) - Šuaj Čang (33-Čína) 6:2, 6:3, Čchiang Wang (18-Čína) - Fiona Ferrová (Fr.) 7:6 (1), 6:3, Madison Keysová (10-USA) - Sofia Keninová (20-USA) 6:3, 7:5, Jelina Svitolinová (5-Ukr.) - Dajana Jastremská (32-Ukr.) 6:2, 6:0

New York 31. augusta (TASR) - Česká tenistka Karolína Plíšková nasadená ako tretia sa dostala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku. V piatkovom stretnutí 3. kola zdolala Ons Jabeurovú z Tuniska 6:1, 4:6, 6:4.uviedla Plíšková v pozápasovom interview.Ďalej sa prebojovala aj víťazka tohtoročného Roland Garros a nedávna svetová jednotka Ashleigh Bartyová z Austrálie, ktorá vyradila Grékyňu Mariu Sakkariovú 7:5, 6:3.Domáca Američanka Serena Williamsová má naďalej šancu na zisk 24. grandslamového titulu, s Češkou Karolínou Muchovou si poradila hladko 6:3, 6:2.Ukrajinské derby bolo jednoznačnou záležitosťou piatej nasadenej Jeliny Svitolinovej, ktorá Dajanu Jastremskú vyprevadila z kurtu za 55 minút a dovolila jej uhrať len dva gemy - 6:2, 6:0. V súboji dvoch domácich hráčok bola úspešnejšia Madison Keysová, ktorá si so Sofiou Keninovou poradila 6:3, 7:5.