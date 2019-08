Valencia sa dohodla s Hysajom, na ťahu je Neapol

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valencia 31. augusta (TASR) - Albánsky futbalový reprezentant Elseid Hysaj sa dohodol na podmienkach zmluvy so španielskym klubom Valencia CF, ten sa ešte musí dohodnúť so SSC Neapol na výške odstupného. Taliansky vicemajster požaduje vyplatenie čiastky 20 miliónov eur, informoval portál marca.com.Valencia súrne potrebuje pravého obrancu po tom, ako Cristian Piccini utrpel vážne zranenie kolena a bude mimo hry do konca kalendárneho roka.