US Open: Svitolinová zdolala v osemfinále Keysovú, čaká ju Kontová

Jelina Svitolinová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - osemfinále:



Jelina Svitolinová (5-Ukr.) Madison Keysová (10-USA) 7:5, 6:4, Serena Williamsová (8-USA) - Petra Martičobá (22-Chor.) 6:3, 6:4, Johanna Kontová (14-V. Brit.) - Karolína Plíšková (3-ČR) 6:7 (1), 6:3, 7:5, Čchiang Wang (18-Čína) - Ashleigh Bartyová (2-Austr.) 6:2, 6:4

New York 2. septembra (TASR) - Čínska tenistka Čchiang Wang sa stala prvou štvrťfinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále vyradila nasadenú dvojku Austrálčanku Ashleigh Bartyovú 6:2, 6:4 a po prvý raz v kariére postúpila medzi elitnú osmičku na niektorom podujatí veľkej štvorky.Čchiang Wang robila na rozdiel od šampiónky Roland Garros minimum nevynútených chýb, lepšie zvládla kľúčové momenty.uviedla v prvom interview Číňanka. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti ôsmej nasadenej Američanke Serene Williamsovej, ktorá zdolala Chorvátku Petru Martičovú 6:3, 6:4. Bývalá svetová jednotka si za stavu 3:2 v druhom sete podvrtla členok a musela požiadať o ošetrenie. Po návrate na kurt dotiahla zápas do úspešného konca.Po Bartyovej sa rozlúčila s turnajom aj nasadená trojka Češka Karolína Plíšková. Finalistka z roku 2016 prehrala v zápase výbornej úrovne so štrnástkou "pavúka" Britkou Johannou Kontovou po dvoch hodinách a 20 minútach 7:6 (1), 3:6, 5:7. Kontová v prvom sete nevyužila vedenie 5:3, v druhom otočila z 1:3. Vo štvrťfinále ju čaká piata nasadená Ukrajinka Jelina Svitolinová, ktorá si poradila s Američankou Madison Keysovou 7:5, 6:4.