Us Open: Kužmová so Sasnovičovou postúpili už do štvrťfinále štvorhry

Ženy - štvorhra - osemfinále:



Viktória KUŽMOVÁ, Alexandra Sasnovičová (SR/Biel.) - Danielle Collinsová, Ellen Perezová (USA/Austr.) 7:6 (4), 5:7, 7:5



New York 2. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Bieloruskou Alexandrou Sasnovičovou sa prebojovali už do štvrťfinále štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. V osemfinále vyradili americko-austrálsku dvojicu Danielle Collinsová, Ellen Perezová po trojsetovej bitke 7:6 (4), 5:7, 7:5.Pre Kužmovú je to najväčší úspech na podujatiach veľkej štvorky. V debli sa jej vo Flushing Meadows darilo aj medzi juniorkami. V roku 2015 sa po boku Rusky Aleksandry Pospelovovej tešila zo zisku titulu. Vo štvorhre získala v tomto roku na okruhu WTA dve cenné trofeje - v Prahe a v Bukurešti.