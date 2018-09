US Open: Thiem postúpil do štvrťfinále dvojhry

Dominic Thiem na US Open 2. septembra 2018 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 2. septembra (TASR) - Rakúsky tenista Dominic Thiem postúpil do štvrťfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Deviaty nasadený si v osemfinále poradil s päťkouKevinom Andersonom z Juhoafrickej republiky 7:5, 6:2, 7:6.Vlaňajší finalista US Open Anderson prehral so svojím súperom na tvrdom povrchu po prvý raz a Rakúšan tak v New Yorku premiérovo postúpil medzi najlepšiu osmičku. Vo štvrťfinále sa stretne s víťazom duelu Rafael Nadal - Nikoloz Basilašvili.Dominic Thiem (9-Rak.) - Kevin Anderson (5-JAR) 7:5, 6:2, 7:6 (2)