US Open: Wozniacka s Babosovou postúpili do 2. kola dvojhry

Dánska tenistka Caroline Wozniacka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 1. kolo:

Caroline Wozniacka (19-Dán.) - Wang Jafan (Čína) 1:6, 7:5, 6:3,

Timea Babosová (Maď,) - Carla Suarezová Navarrová (28-Šp.) 6:2 - skreč,

Coco Gauffová (USA) - Anastasia Potapowová (Rus.) 3:6, 6:2, 6:4,

Alja Tomljanovičová (Austr.) - Marie Bouzková (ČR) 1:6, 7:5, 6:1,

Simona Halepová (4-Rum.) - Nicole Gibbsová (USA) 6:3, 3:6, 6:2,

Danielle Collinsová (USA) - Polona Hercogová (Slov.) 6:3, 4:6, 6:4,

Taylor Townsendová (USA) - Katerina Koslovová (Ukr.) 3:6, 6:3, 6:2;

Kaia Kanepiová (Est.) - Tatjana Mariová (Nem.) 5:7, 7:6 (4), 6:3,

Anett Kontaveitová (21-Est.) - Sara Sorribesová Tormová /Šp.) 6:1, 6:1,

Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) - Pauline Parmentierová (Fr.) 6:1, 7:6 (2),

Kirsten Flipkensová (Belg.) - Wang Si-jü (Čína) 3:6, 6:2, 6:2,

Bianca Andreescuová (15-Kan.) - Katie Volynetsová (USA) 6:2, 6:4,

Magda Linetteová (POľ.) - Astra Sharmová (Austr.) 6:3, 6:4,

Naomi Osaková (1-Jap.) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:4, 6:7 (4), 6:2,

Julia Görgesová (26-Nem.) - Natalia Vichľancevová (Rus.) 1:6, 6:1, 7:6 (1),

Kiki Bertensová (7-Hol.) - Paula Badosaová Gibertová (ŠP.) 6:4, 6:2,

Alison Riskeová (USA) - Garbine Muguruzová Blancová (24-Šp.) 2:6, 6:1, 6:3,

Petra Kvitová (6-ČR) - Denisa Allertová (ČR) 6:2, 6:4,

Andrea Petkovičová (Nem.) - Mihaela Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 6:4,

Belinda Bencicová (13-Švajč.) - Mandy Minellová (Lux.) 6:3, 6:2,

Alize Cornetová (Fr.) - Jessica Pegulová (USA) 6:2, 6:3,

Francesca Di Lorenzoová (USA) - Veronika Kudermetovová (Rus.) 7:6 (4), 6:2,

Jelena Ostapenková (Lot.) - Aleksandra Kruničová (Srb,) 6:3, 7:6 (7)

New York 28. augusta (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V prvom kole si ako nasadená šestka poradila s krajankou Denisou Allertovou 6:2, 6:4 Jej ďalšou súperkou bude Nemka Andrea Petkovičová.uviedla Kvitová, dvojnásobná wimbledonská šampiónka, v prvom rozhovore.Japonka Naomi Osaková úspešne vykročila za obhajobou titulu. Nasadená jednotka sa poriadne potrápila s mladou Ruskou Annou Blinkovovou, napokon však triumfovala 6:4, 6:7 (4), 6:2.povedala Japonka v pozápasovom interview.