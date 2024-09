US Open získa nového šampióna, vo finále sa stretnú svetová jednotka Sinner proti prvému Američanovi po 18 rokoch Fritzovi

42 víťazných úderov

Stopercentný zásah vo finálových zápasoch

Prekvapujúci finalista Fritz

Dlhá pauza bez domáceho mužského titulu

7.9.2024 (SITA.sk) - Mužská dvojhra na tenisovom US Open v New Yorku bude mať úplne nového víťaza. Čerství finalisti Talian Jannik Sinner a Američan Taylor Fritz záverečný grandslamový turnaj sezóny nikdy predtým nevyhrali.Svetová jednotka Sinner si v semifinále poradila s britským prekvapením Jackom Draperom 7:5, 7:6 (3), 6:2 a v dramatickejšom druhom semifinále v čisto americkom súboji Fritz predviedol obrat z 1:2 na 3:2 sety proti Francesovi Tiafoemu Premiérový finalista na "veľkej štvorke" zvíťazil za 3 hodiny a 21 minút 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1. Dosiaľ bol Fritz na grandslamovom turnaji najďalej vo štvrťfinále, aj keď štyrikrát (Australian Open 2024, Wimbledon 2022, 2024, US Open 2023).Sinner si pomohol 42 víťaznými údermi, ale v druhom sete sa chvíľami zdalo, že nebude pokračovať po tom, čo si v snahe odohrať loptičku priľahol časť ľavej ruky a poranil zápästie. Po zisku druhého setu v tajbrejku však už ťažil z fyzickej prevahy aj prílišnej nervozity britského súpera, ktorý zahral 43 nevynútených chýb a až desať dvojchýb."S Jackom sa veľmi dobre poznáme, mimo dvorca sme priatelia. Na US Open predvádzal skvelé výkony, je veľmi ťažké ho zdolať. Bol to fyzicky mimoriadne náročný zápas, snažil som sa najmä mentálne nepoľaviť. Som vďačný za finále v New Yorku," skonštatoval Sinner.Dvadsaťtriročný Talian, ktorý tesne pred turnajom rozvíril hladinu oslobodzujúcim verdiktom vo svojom dopingovom prípade ešte z marca tohto roku, má v sezóne 2024 stopercentný zásah vo finálových zápasoch.Päťkrát si zahral v rozhodujúcom súboji o titul a päťkrát ho aj vyhral vrátane Australian Open v Melbourne. Čistý štít mu bude chcieť zrušiť Taylor Fritz, prvý Američan vo finále na grandslamovom podujatí od roku 2009 a finálovej účasti Andyho Roddicka na Wimbledone."Nech nastúpim proti komukoľvek, bude to ťažká výzva. Finálové zápasy sú špecifické. Ak hráte tenis aj v nedeľu, znamená to, že ste predtým odviedli perfektnú robotu a na to sa už veľmi teším," dodal Sinner.Fritz je prekvapujúci finalista nielen vzhľadom na to, že mu pred US Open patrila v rebríčku 12. priečka. Na prípravných turnajoch na tvrdom povrchu v Montreale a Cincinnati vyhral len jeden zápas a prehral s rebríčkovo nižšie postavenými krajanmi Sebastianom Kordom Lenže v New Yorku v úvodných troch zápasoch nestratil ani set a v ďalších dvoch vyradil hráčov Top Ten Nóra Caspera Ruuda (8.) a Nemca Alexandra Zvereva (4.). Semifinálový triumf nad dlhoročným kamarátom Tiafoem (20.) po skvelom obrate bol už len čerešnička na torte."Finále US Open je splnený sen a dôvod, prečo to celé robím a dlhé roky na sebe tvrdo pracujem. Môžem sľúbiť, že vo finále vydám zo seba všetko, aby som uspel," skonštatoval Taylor Fritz.Posledný Američan, ktorý vyhral US Open v mužskom singli, bol Andy Roddick v roku 2003. V newyorskom finále bol dosiaľ naposledy domáci tenista v roku 2006, rovnako Roddick vtedy podľahol Rogerovi Federerovi Fritza motivuje aj táto dlhá pauza bez domáceho mužského titulu."Naozaj urobím všetko pre víťazstvo. Nemám na čo čakať, taká šanca sa už nemusí zopakovať," dodal 26-ročný Fritz, majiteľ ôsmich titulov na hlavnom okruhu ATP.