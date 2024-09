Gajanová sa v Zürichu nedostala pod dve minúty, v behu na 800 metrov skončila na 10. mieste

Víťazkou bola úradujúca majsterka sveta

Gajanovej ôsmy štart v Diamantovej lige

6.9.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka v atletike Gabriela Gajanová obsadila vo štvrtok na mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Zürichu v behu na 800 m 10. priečku. Dvadsaťštyriročnej rodáčke z Liptovského Mikuláša sa v náročných podmienkach na dažďom zmáčanom podklade nepodarilo splniť ambiciózny cieľ.Túžila zabehnúť po desiaty raz čas pod dve minúty, no napokon finišovala výkonom 2:00,11 min.“Z pretekov mám zmiešané pocity, nevyšlo to, ako som si to predstavovala. Od začiatku som mala zlú pozíciu, no v cieľovej rovinke som ešte bojovala. Forma ešte aká-taká je, ale už cítim, že pomaly odchádza,“ povedala pre web atletika.sk vicemajsterka Európy z Ríma 2024.Osemstovku na prestížnom mítingu Weltklasse na legendárnom štadióne Letzigrund vyhrala úradujúca majsterka sveta a bronzová z OH 2024 v Paríži Mary Moraová z Kene výkonom 1:57,08 min. Triumfovala pred Britkou Georgiou Bellovou (1:57,94) a Američankou Addison Wileyovou (1:58,16). Až deviatim pretekárkam sa podarilo zabehnúť čas pod dve minúty, prvá nad túto hranicu extratriedy bola práve Gajanová.Gajanová bežala v letnej sezóne dvanástu osemstovku, zürišský štart bol jej štvrtý v Diamantovej lige 2024. V marockom Marrakéší skončila štvrtá, v nórskom Osle ôsma a v poľskom Chorzówe na 1000 m bola mimo bodovania.Pre zverenku švajčiarskeho trénera Louisa Heyera to bol ôsmy štart v Diamantovej lige v kariére, po piaty raz sa predstavila v bodovanej disciplíne. Viac účastí v prestížnom seriáli má zo slovenských atlétov len trojskokanka Dana Velďáková - 23. Záverečné preteky v mimoriadne úspešnej sezóne absolvuje strednotratiarka AK ZŤS Martin v pondelok 9. septembra na striebornom mítingu vo švajčiarskej Bellinzone.