USA a Čína plánujú rozhovory o ekonomike vrátane otázky „nadmernej kapacity“ výroby, tvrdí ministerka Yellenová

Dôsledky priemyselnej stratégie

Otázka výrobnej kapacity

6.4.2024 (SITA.sk) - Spojené štáty a Čína sa dohodli na rozhovoroch, ktoré sa budú zaoberať kľúčovou americkou sťažnosťou na čínsky ekonomický model. Počas oficiálnej návštevy Číny to uviedla americká ministerka financií Obe strany budú viesť ďalšie rozhovory a vytvoria dve nové ekonomické skupiny, ktoré sa venujú rastu domácej a globálnej ekonomiky, ako aj boju proti praniu špinavých peňazí."Myslím si, že Číňania si uvedomujú, ako veľmi nás znepokojujú dôsledky ich priemyselnej stratégie pre Spojené štáty, potenciál zaplaviť naše trhy exportom, ktorý sťažuje americkým firmám konkurencieschopnosť," povedala Yellenová."Nevyrieši sa to za popoludnie alebo za mesiac, ale myslím, že počuli, že je to pre nás dôležitá otázka." Čínska tlačová agentúra Sin-chua uviedla, že Washington a Peking sa dohodli na diskusii o rade ekonomických a finančných otázok vrátane vyváženého ekonomického rastu v Spojených štátoch a Číne.Tlačová agentúra tvrdí, že Peking venoval náležitú pozornosť otázke výrobnej kapacity, na ktorú upozornili Spojené štáty, ale neposkytol podrobnosti. Čína tiež vyjadrila vážne znepokojenie nad americkými obchodnými a ekonomickými opatreniami, ktoré obmedzujú Čínu.„Bude to rozhodujúce pre naše bilaterálne vzťahy v budúcnosti a pre vzťahy Číny s inými krajinami, ktoré sú dôležité, a to poskytuje štruktúrovaný spôsob, akým sa môžeme naďalej navzájom počúvať a zistiť, či dokážeme nájsť cestu vpred, ktorej cieľom bude vyhnúť sa konfliktom,“ povedala Yellenová.