Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
USA a Irán si opäť vymenili údery, rokovania o ukončení vojny uviazli
Krehké prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom čelí ďalšej skúške po novej výmene vojenských úderov. Rokovania o ukončení vojny a obnovení plavby cez Hormuzský prieliv zatiaľ nepriniesli ...
Spojené štáty a Irán si podľa pondelňajších vyhlásení opäť vymenili vojenské údery, čo ďalej oslabuje už aj tak krehké prímerie medzi oboma krajinami. Rokovania o ukončení vojny a znovuotvorení Hormuzského prielivu, ktorý je kľúčový pre svetové dodávky ropy, sa podľa dostupných informácií dostali do slepej uličky.
Americká armáda oznámila, že počas víkendu vykonala „obranné údery“ proti iránskym radarovým a riadiacim stanovištiam dronov na juhu krajiny. Išlo už o tretiu takúto sériu zásahov za niečo vyše týždňa. Washington uviedol, že útoky boli reakciou na zostrelenie amerického bezpilotného lietadla MQ-1.
Hlavný sporný bod rokovaní
Iránske Revolučné gardy následne oznámili, že zasiahli „leteckú základňu, z ktorej útok pochádzal“ a ktorú používa americká armáda. Štátna televízia IRIB neuviedla presnú polohu základne. Krátko predtým kuvajtská armáda informovala o zachytení „nepriateľských raketových a dronových útokov“, bez bližšieho určenia ich pôvodu.
Jedným z hlavných sporných bodov rokovaní zostáva iránsky jadrový program. Teherán tvrdí, že má výlučne civilný charakter, zatiaľ čo Spojené štáty a ich západní spojenci sa obávajú vývoja jadrovej zbrane. Americký prezident Donald Trump opakovane zdôraznil, že základnou podmienkou dohody je, aby Irán nezískal jadrové zbrane, a zároveň požaduje obnovenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.
K dohode je ešte ďaleko
Iránski predstavitelia však naznačujú, že k dohode je ešte ďaleko. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Bágher Ghálibáf vyhlásil, že Teherán „neschváli žiadnu dohodu, kým si nebude istý, že boli zachované práva iránskeho ľudu“. Podľa agentúry Tasnim obe strany naďalej predkladajú návrhy zmien textu pripravovanej dohody. Irán zároveň požaduje uvoľnenie zmrazených aktív v hodnote 12 miliárd dolárov ešte pred začiatkom podstatných rokovaní o jadrovom programe.
Situáciu komplikuje aj pokračujúci konflikt v Libanone. Izrael rozšíril svoju vojenskú operáciu proti hnutiu Hizballáh podporovanému Iránom a premiér Benjamin Netanjahu prisľúbil ďalší postup hlbšie na libanonské územie. Bezpečnostná rada OSN sa má v pondelok mimoriadne zaoberať rozširujúcou sa izraelskou ofenzívou po obsadení strategického stredovekého hradu Beaufort.
href="https://sita.sk/fotogaleria/utok-na-iran-a-napatie-na-blizkom-vychode-fotografie/">Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Výbuch munície pod domom v indonézskej Papui zabil päť ľudí a zničil deväť obydlí
