01. júna 2026

Výbuch munície pod domom v indonézskej Papui zabil päť ľudí a zničil deväť obydlí


Tagy: Civilné obete Explózia Indonézia Munícia z druhej svetovej vojny

Polícia predpokladá, že explodovala nevybuchnutá munícia z druhej svetovej vojny ukrytá pod domom postaveným na koloch. Najmenej päť ľudí zahynulo a ďalších takmer ...



1.6.2026 (SITA.sk) - Polícia predpokladá, že explodovala nevybuchnutá munícia z druhej svetovej vojny ukrytá pod domom postaveným na koloch.

Najmenej päť ľudí zahynulo a ďalších takmer 20 utrpelo zranenia po explózii v rybárskej dedine v indonézskej provincii Papua. Polícia v pondelok uviedla, že pravdepodobne išlo o muníciu z obdobia druhej svetovej vojny.



Mohutný výbuch


Výbuch nastal v nedeľu popoludní pod domom na koloch. Obyvatelia oblasti hlásili silnú detonáciu, po ktorej nasledovala ohnivá guľa a hustý stĺp dymu. Explózia zničila deväť domov.


„Zdrojom explózie bola s veľkou pravdepodobnosťou bomba alebo mínometný granát z druhej svetovej vojny,“ povedal hovorca miestnej polície Cahyo Sukarnito.



Prudké boje


Podľa polície sú traja ľudia stále nezvestní a úrady pokračujú v identifikácii ľudských pozostatkov nájdených na mieste nešťastia. Ďalších najmenej 19 osôb utrpelo ľahšie zranenia.


Indonézia bola počas druhej svetovej vojny významným bojiskom po tom, ako územie vtedajšej Holandskej východnej Indie obsadili japonské sily a spojenci sa snažili získať kontrolu späť.




Zdroj: SITA.sk - Výbuch munície pod domom v indonézskej Papui zabil päť ľudí a zničil deväť obydlí © SITA Všetky práva vyhradené.

