Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Výbuch munície pod domom v indonézskej Papui zabil päť ľudí a zničil deväť obydlí
Najmenej päť ľudí zahynulo a ďalších takmer 20 utrpelo zranenia po explózii v rybárskej dedine v indonézskej provincii Papua. Polícia v pondelok uviedla, že pravdepodobne išlo o muníciu z obdobia druhej svetovej vojny.
Najmenej päť ľudí zahynulo a ďalších takmer 20 utrpelo zranenia po explózii v rybárskej dedine v indonézskej provincii Papua. Polícia v pondelok uviedla, že pravdepodobne išlo o muníciu z obdobia druhej svetovej vojny.
Mohutný výbuch
Výbuch nastal v nedeľu popoludní pod domom na koloch. Obyvatelia oblasti hlásili silnú detonáciu, po ktorej nasledovala ohnivá guľa a hustý stĺp dymu. Explózia zničila deväť domov.
„Zdrojom explózie bola s veľkou pravdepodobnosťou bomba alebo mínometný granát z druhej svetovej vojny,“ povedal hovorca miestnej polície Cahyo Sukarnito.
Prudké boje
Podľa polície sú traja ľudia stále nezvestní a úrady pokračujú v identifikácii ľudských pozostatkov nájdených na mieste nešťastia. Ďalších najmenej 19 osôb utrpelo ľahšie zranenia.
Indonézia bola počas druhej svetovej vojny významným bojiskom po tom, ako územie vtedajšej Holandskej východnej Indie obsadili japonské sily a spojenci sa snažili získať kontrolu späť.
Zdroj: SITA.sk - Výbuch munície pod domom v indonézskej Papui zabil päť ľudí a zničil deväť obydlí © SITA Všetky práva vyhradené.
