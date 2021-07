USA a Nemecko sa spolu postavia ruskej agresii, Biden s Merkelovou zaujali jednotný postoj aj voči Číne

Dohoda prijateľná pre všetky strany

Merkelová bude Bidenovi chýbať

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty a Nemecko sa postavia proti ruskej agresii. Ako informoval spravodajský portál BBC, tieto slová povedal americký prezident Joe Biden na úvod stretnutia s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou vo Washingtone.„Stojíme spolu a budeme aj naďalej stáť pri obrane našich východných spojencov v NATO proti ruskej agresii,“ uviedol Biden na spoločnej štvrtkovej tlačovej konferencii s Merkelovou, ktorá počas pôsobenia vo funkcii zažila štyroch amerických prezidentov.Biden a Merkelová sa dlhšie nevedia zhodnúť v otázke takmer dokončeného plynovodu Nord Stream 2 . Washington dlhodobo tvrdí, že plynovod Nord Stream 2, ktorý má prepravovať zemný plyn z Ruska do Nemecka, ohrozuje energetickú bezpečnosť Európy a poškodzuje spojencov ako Ukrajina, ktorá v súčasnosti profituje z poplatkov za tranzit ruského plynu.„Aj v prípade dobrých priateľov sa môže objaviť nesúhlas,“ poznamenal Biden, ktorý nedávno upustil od sankcií voči nemeckým spoločnostiam zapojeným do projektu, čo v Berlíne vzbudilo nádej, že sa nájde spôsob, ako dosiahnuť dohodu prijateľnú pre všetky strany.Obaja spojenci sa postavili aj proti antidemokratickým akciám Číny. Napriek tomu, že Nemecko a Čína sú silnými obchodnými partnermi, aj Berlín v otázkach ľudských práv občas kritizoval konanie Pekingu. „Budeme sa zasadzovať za demokratické princípy a ľudské práva, keď uvidíme, ako Čína alebo akákoľvek iná krajina pracuje na oslabení slobodnej a otvorenej spoločnosti,“ podotkol 78-ročný americký prezident.Merkelová, ktorá sa v septembrových voľbách nebude uchádzať o ďalšie zvolenie do funkcie, mala v minulosti napätý vzťah s Bidenovým predchodcom Donaldom Trumpom a občas i nezhody s Georgeom W. Bushom a Barackom Obamom. Biden na záver hodinového stretnutia smerom k Merkelovej vyhlásil: „Bude mi chýbať, keď vás už neuvidím na našich samitoch.“