Smrtiace povodne v Nemecku si už vyžiadali 80 obetí, stovky ľudí zostávajú nezvestné (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.7.2021 (Webnoviny.sk) - Smrtiace povodne v Nemecku si vyžiadali najmenej 80 mŕtvych. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého sú stále nezvestné stovky ľudí. Najmenej 11 obetí hlási Belgicko, ktoré tiež zasiahli extrémne dažde a následné záplavy.Najhoršie zasiahnuté sú nemecké spolkové krajiny Porýnie-Falcko a Severné Porýnie-Vestfálsko, no veľké škody hlásia aj Belgicko a Holandsko a povodne vyčíňali aj v Luxembursku, Francúzsku a Švajčiarsku.V nemeckom okrese Ahrweiler hlásia stovky nezvestných po tom, ako voda takmer úplne zničila obec Schuld so 700 obyvateľmi. Podľa hovorkyne miestnych úradov vypadla mobilná sieť, čo znemožňuje s mnohými ľuďmi nadviazať kontakt.Holandsko nehlási zatiaľ žiadne obete, no tisícky ľudí žijúcich v mestách a dedinách pozdĺž rieky Másy vyzvali, aby čo najrýchlejšie opustili svoje domovy. V Maastrichte nariadili evakuáciu asi 10-tisíc ľudí. Podľa BBC hlásia v regióne silné dažde aj na piatok.